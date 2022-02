Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro er under skarp kritik.

Kritikken kommer blandt andet fra USA, som mener, at Jair Bolsonaro på ingen måde har situationsfornemmelse og står meget skævt, da han i øjeblikket er på besøg i Rusland - midt under den tilspidsede situation i Ukraine.

Og det er ikke kun et lille visit, for han har både taget sin udenrigsminister Carlos Alberto França og sin forsvarsminister Walter Souza Braga Netto med.

Den brasilianske regering accepterede Ruslands invitation til mødet i december og planlagde samtidig et møde i Ungarn mellem Bolsonaro og højrepopulisten Viktor Orban. Og mødet siges udelukkende at handle om handel, og under opholdet blev en blomsterkrans lagt til ære for faldne soldater ved en militær mindehøjtidelighed.

Men timingen og udstrålingen kunne ikke være værre, skriver brasilianske og amerikanske medier, herunder Time.

Brasilianske politikere og medier har advaret om, at fortsættelsen af ​​Rusland-rejsen vil bringe disse vestlige forhold i fare.

Jair Bolsonaro i Moskva. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

»Den brasilianske præsidents tilstedeværelse midt i krisen, uden et besøg i Kiev, har en tendens til at blive læst som stiltiende støtte til russiske krav om at forhindre Ukraine i at blive medlem af NATO,« lyder det fra Folha de São Paulo, som er landets største dagblad.

Men Bolsonaros tur giver formentlig bagslag, siger Thomas Traumann, politisk konsulent og klummeskribent for det brasilianske magasin Veja.

Bolsonaro har en veldokumenteret besættelse af at beskytte Brasiliens nationale suverænitet, synlig i strid med europæiske ledere over deres forsøg på at stoppe skovrydning i Amazonas regnskov.

»Det faktum, at amerikanerne var så rasende på ham, det var det, der fik Bolsonaro til at ville gøre det for at vise, at han er uafhængig af Biden, og ingen fortæller ham, hvad han skal gøre.,« siger Traumann.

Brasilianske medier rapporterede i slutningen af ​​januar, at repræsentanter fra Det Hvide Hus havde bedt deres kolleger i Bolsonaros administration om at aflyse eller forsinke rejsen.

USAs udenrigsminister Anthony Blinken udtrykte bekymring over den besked, den kunne sende til Putin og resten af ​​verden om Brasiliens troskab på et opkald med Brasiliens udenrigsminister i slutningen af ​​januar, ifølge rapporterne.