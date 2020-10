Præsident Donald Trump skriver i et tweet, at han bliver udskrevet mandag kl. 18.30 fra et militærhospital (klokken 00.30 tirsdag dansk tid. red.).

'Jeg har det virkelig godt. Vær ikke bange for Covid. Lad det ikke dominere dit liv,' skriver Trump på Twitter.

Han fremhæver samtidig, at medikamenter mod Covid-19 er udviklet, mens han har været præsident.

'Vi har udviklet, under Trump-administrationen, noget virkeligt god medicin og viden. Jeg har det bedre nu, end for 20 år siden,' skriver han videre.

Præsidentens læger siger på et pressemøde, at Trump lever op til alle krav for at blive udskrevet.

»Men Trump er stadig i behandling. Præsidenten er endnu ikke helt igennem krisen, og han vil tirsdag få den femte dosis af det antivirale lægemiddel Remdesivir,« hedder det.

»Trump har ikke haft feber i 72 timer, og hans iltniveau er normalt, hedder det videre i udtalelser fra lægeholdet, som har stået for Trumps behandling.«

»Præsidenten har fået supplerende ilt to gange,« fastslår en læge.

Den 74-årige Trump blev indlagt på Walter Reed Militærhospital fredag. Hen over weekenden var der meldinger om, at han havde høj feber. Men mandag eftermiddag dansk tid var meldingen fra hans stabschef, Mark Meadows, at præsidenten er i bedring.

Under sin indlæggelse er Trump både blevet behandlet med ilt, med det antivirale lægemiddel Remdesivir og med binyrebarkhormonet Dexamethason.

Ifølge læge i Det Hvide Hus Sean Conley har aggressive covid-behandlinger af Trump været et ukendt territorium for lægerne - formentligt en henvisning til, at behandling med lægemidlet Remdesivir normalt anvendes på patienter, som er stærkt mærkede af Covid-19.

Allerede søndag var Trump så frisk, at han lod sig køre en kort tur ud af Walter Reed National Military Medical Center, hvor han er indlagt.

Grupper af præsidentens tilhængere har hen over weekenden samlet sig foran militærhospitalet for at støtte op om deres præsident.

Og det var for at vise sig for dem, at Trump tog turen ud af hospitalet på bagsædet af en skudsikker, sort bil. Flittigt vinkende.

Den korte køretur fik dog efterfølgende flere læger til at kritisere præsidenten i stærke vendinger, fordi han ifølge dem udsatte sin chauffør og sine livvagter for unødig smitterisiko ved at køre rundt i den hermetisk lukkede bil. Men Trump forsvarer i et tweet sin beslutning om den korte køretur.

Han udsendte også tidligere mandag 18 tweets ud i rap. Skrevet med versaler. Alle tweets er simple udsagn, der tilsyneladende havde til hensigt at få flere vælgere til at stemme i forbindelse med præsidentvalget.

/ritzau/