Fred og ro langt fra storbyens og hverdagens trummerum. Og idylliske strande, hvor du kan ligge i palmetræernes skygge. Det er, hvad vi ofte forbinder med de mange små Stillehavs-øer.

Men flere af de idylliske øer står nu foran en regulær dødskamp.

Det siger præsidenten for en af ø-nationerne, Marshall-øerne, Hilda Heine.

På FN's kilmakonference i Madrid slår hun alarm - og bønfalder resten af verden om at komme Marshall-øerne til undsætning, før det er for sent.

Arkivfoto af oversvømmelser på Marshall-øerne. Foto: GIFF JOHNSON Vis mere Arkivfoto af oversvømmelser på Marshall-øerne. Foto: GIFF JOHNSON

»De mest skrøbelige ø-nationer som mit eget land står foran en dødskamp på grund af stigende vandstand og ødelæggende stormbølger,« sagde Hilda Heine under klimakonferencen ifølge News.com.au.

Hun beskylder de regeringer, som ikke er villige til at reducere CO2-udledningerne allerede næste år, for reelt at være med til at fælde dødsdommen over Marshall-øerne.

»Netop nu, mens vi taler, har hundrede af vores indbyggere evakueret deres hjem, efter at store bølger fik havet til at oversvømme dele af vores hovedstad, Majuro, sidste uge,« sagde Hilda Heine og fortsatte:

»Det er en dødskamp for alle, der ikke er villige til at flygte. Som nation nægter vi at flygte, men vi nægter også at dø.«



Marshall-øerne ligger i Stillehavet, cirka midt mellem Filippinerne og Hawaii. Nationen består af flere små øer, hvis landmasse kun ligger få meter over havoverfladen. Derfor er de ifølge Hilda Heine i frontlinjen, når klimaforandringerne rammer Jorden med blandt andet voldsommere storme og stigende vandstand til følge.

Som præsidenten hentydede til på klimakonferencen, fik Marshall-øernes hovedstad Majuro i weekenden moder naturs kræfter at føle.

Majuro blev under en storm ramt af fem meter høje bølger og efterfølgende oversvømmelser, som skyllede store sten op på vejene og endda kortvarigt førte til lukning af byens internationale lufthavn.

Omkring 200 indbyggere måtte forlade deres hjem på grund af oversvømmelserne.