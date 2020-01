Hvis Donald Trump findes skyldig i den kommende rigsretssag, skal præsidenten afsættes. Og vicepræsident Mike Pence vil ifølge punkt to i den amerikanske grundlov blive forfremmet til USAs 46. præsident.

Hvis Mike Pence siger 'nej tak' til sit nye job i Det Hvide Hus, vil præsidenthatten gå videre til Nancy Pelosi, der i dag er leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus.

Lige nu ved ingen, hvad Mike Pence private planer er. De færreste mener således, at den forhenværende guvernør fra Indiana på egen hånd ville kunne vinde et præsidentvalg. Og derfor spår flere, at Mike Pence har helt andre ambitioner.

»Lige nu står Mike Pence 100 procent bag sin chef, Donald Trump. Og hvis Trump imod alle odds afsættes, så vil Pence selvfølgelig gøre sin pligt som USAs næste præsident. Hvis Trump derimod frifindes - som alt tyder på - så tror jeg ikke, at Pence igen til stille op som Trumps vicepræsidentkandidat.'

Sådan skriver journalisten Douglas Mackinnon i mediet The Hill.

Lige siden indsættelsen i 2017 har Mike Pence næsten anonymt stået i Donald Trumps skygge. Men der har aldrig været tvivl om vicepræsidentens loyalitet.

I weekend-udgaven af den landsdækkende avis The Wall Street Journal opfordrede den 60-årige vicepræsident således alle demokratiske senatorer til at trodse deres partiledelse og stemme for en frifindelse af Donald Trump.

I sin klumme henviser Mike Pence til den republikanske senator Edmund Ross, der under rigsretssagen imod den daværende demokratiske præident Andrew Johnson i 1868 stemte imod sit eget parti og således sikrede præsidentens frifindelse.

»Gør som modige Edmond Ross. Han satte grundloven højere end smålig parti-loyalitet,« skriver Mike Pence.

Men både CNN, New York Times og den republikanske tv-kanal FoxNews har siden påpeget, at Edmond Ross i 1868 ikke var spor modig. Senator Ross lod sig derimod bestikke og solgte sin stemme til præsidentens mænd

Donald Trump er blot den tredie præsident i amerikansk historie, der stilles for en rigsret. Og hvis det uventede skulle ske, bliver Mike Pence blot den tiende vicepræsident, der uden valg bliver udpeget til nationens højeste embede.

Sidst skete det, da Richard Nixon i 1974 trådte tilbage og Garald Ford blev præsident.