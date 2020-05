Det er Donald Trumps og Republikanernes allerværste mareridt. Men i skyggen af covid-19 er der en lille men stadig realistisk chance for, at ærkedemokraten Nancy Pelosi med kort varsel kan blive USAs præsident.

»Det ville være en katastrofe. Og det vil heller aldrig ske. Jeg er sund og rask, og vi holder vicepræsidenten superrask.«

Sådan sagde præsident Donald Trump, da han under et interview med tv-kanalen Fox News Business i denne uge blev spurgt, hvad der ville ske, hvis både han og vicepræsident Mike Pence testede positiv for coronavirus og således blev ude af stand til at klare topjobbet i Det Hvide Hus.

Ifølge den amerikanske forfatning er Nancy Pelosi som leder af Repræsentanternes Hus nummer to i rækken til at overtage præsidentposten - efter vicepræsidenten. Og da personale tæt på både Donald Trump og vicepræsident Mike Pence i denne uge testede positiv for covid-19, bliver der i korridorerne nu hvisket om en potentiel 'præsident Pelosi'.

Nancy Pelosi overtager præsidentposten, hvis både Trump og vicepræsident Mike Pence bliver alvorligt syge eller dør.. Foto: ERIN SCOTT - Reuters Vis mere Nancy Pelosi overtager præsidentposten, hvis både Trump og vicepræsident Mike Pence bliver alvorligt syge eller dør.. Foto: ERIN SCOTT - Reuters

Men trods dette scenarie er der i Det Hvide Hus ikke lagt nogen konkrete planer i dén retning.

Det understregede Donald Trumps nyeste pressesekretær, Kayleigh McEnany, under en ophedet pressekonferrence, der fulgte i hælene på Trumps seneste Fox News-interview.

»Det er overhovedet ikke noget, vi har taget til overvejelse. Vi sørger for, at præsidenten er rask, og vi holder vicepræsidenten rask. I ved alle, at de begge er raske. Og sådan vil det fortsætte,« understregede Kayleigh McEnany.

Efter præsident Richard Nixon i 1974 trådte tilbage efter Watergate-skandalen, overtog vicepræsident Gerald Ford topjobbet. Endnu har en leder af Repræsentanternes Hus ikke overtaget præsidentjobbet på grund af sygdom eller dødsfald. Og hvis Nancy Pelosi bliver den første, så bliver udskiftningen også en af de mest kontroversielle hændelser i amerikansk historie.

Ydmyget. Donald Trump ignorerer Nancy Pelosis udstrakte hånd. 4. februar 2020. Foto: SHAWN THEW - EPA Vis mere Ydmyget. Donald Trump ignorerer Nancy Pelosis udstrakte hånd. 4. februar 2020. Foto: SHAWN THEW - EPA

Efter årets State of the Union højtidelighed (4. februar) river Nancy Pelosi Donald Trumps tale midt over. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Efter årets State of the Union højtidelighed (4. februar) river Nancy Pelosi Donald Trumps tale midt over. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Således hader Donald Trump og Nancy Pelosi hinanden.

Og i forbindelse med årets State of the Union-tale i februar blev dette had tydeligt for enhver.

Først ydmygede præsidenten Nancy Pelosi ved at ignorere hendes udstrakte hånd, og efter talen rev Nancy Pelosi demonstrativt Trumps kontroversielle manuskript i to lige store stykker, mens millioner af tv-seere så til.

Donald Trump har kaldt Pelosi 'mentalt forstyrret', 'farlig' og 'underbegavet'. Hun har tilgengæld beskrevet Donald Trump som 'historiens værste præsident uden den mest basale forståelse for den amerikanske forfatning'.

Og derfor er udsigten til en mulig 'præsident Pelosi' ikke ligefrem Donald Trumps favorit-fantasi.