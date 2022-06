Lyt til artiklen

Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro er på ingen måde optimistisk.

»Alt indikerer, at der er gjort noget ondskabsfuldt ved dem,« siger han.

Ifølge The Guardian har han videre i et radioprogram sagt, at det er usandsynligt, hvis den britiske journalist Dom Phillips og den brasilianske forsker Bruno Pereira bliver fundet i live.

De har siden 5. juni været forsvundet i et afsidesliggende område af Amazonasjunglen kaldet Javari-dalen.

Der er blevet ledt på floder. Foto: BRUNO KELLY Vis mere Der er blevet ledt på floder. Foto: BRUNO KELLY

Her var de afsted for at researche til en bog, men havde forinden modtaget dødstrusler fra indfødte i området.

Indtil videre er der ingen direkte spor i forhold til, hvad der kan være sket eller hvor de kan befinde sig.

Præsident Jair Bolsonaro baserer sin pessimistiske opfattelse på nogle forestående test af »organisk materiale«, der er blevet fundet i en flod nær det område, hvor de forsvandt. Et eftersøgningshold har også fundet ejendele tilhørende det forsvundne makkerpar.

Mandag kom det så frem, at Dom Phillips og Bruno Pereira var blevet fundet død i regnskoven – den britiske journalists svoger kunne endda fortælle, hvordan familien var blevet kontaktet af den brasilianske ambassade i London:

Og der er blevet ledt i junglen. Foto: JOAO LAET Vis mere Og der er blevet ledt i junglen. Foto: JOAO LAET

»Han oplyste ikke lokationen, men sagde bare, at det var i regnskoven, at og at de var bundet til et træ, men endnu ikke var blevet identificeret,« lød det fra Paul Sherwood.

Siden afviste de brasilianske myndigheder dog alt om dødsfaldene.

»Det er ikke korrekte oplysninger,« blev det slået fast.

Dom Phillips hustru har dog tidligere sagt, at hun har opgivet håbet om at finde sin mand i live – men forsvindingsmysteriet er stadig uopklaret.