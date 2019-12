Få får sine modstandere helt op i det røde felt som den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Nu langer en af verdens mest magtfulde mænd ud efter hende.

Baggrunden er et tweet, som Greta Thunberg publicerede søndag.

'Indfødte bliver bogstavelig talt myrdet i deres forsøg på at beskytte (regn)skoven mod illegal skovrydning. Igen og igen,' skrev Thunberg på Twitter, hvor hun delte en video, der angiveligt blev optaget efter, at der fra en forbipasserende bil blev skudt mod indfødte i Amazonas-regnskoven i Brasilien - med to dødsofre til følge.

'Det er skamfuldt, at verden forbliver tavs om det her,' fortsætter Thunberg.

Det fik Brasiliens præsident Jair Bolsonaro til at gå til angreb på den 16-årige svenske pige.

»Greta siger, at indianere er omkommet, fordi de forsvarede Amazonas,« sagde en smilende Bolsonaro tirsdag foran sin embedsbolig, da han blev bedt om at kommentere Thunbergs tweet, ifølge The Guardian.

»Det er utroligt, hvor meget omtale pressen giver den lille møgunge,« fortsatte Bolsonaro.

Arkivfoto. Amazonas har været hårdt ramt af skovbrænde den seneste tid. Foto: Bruno Kelly

Den højreorienterede brasilianske præsident har fået massiv international kritik for ikke at gøre nok for at bekæmpe skovbrandene i Amazonas. Han mistænkes endda for at vende det blinde øje til den stigende vold mod de indfødte, som lever i de områder af regnskoven, der er udsat for skovrydning.

Bolsonaro afviser kritikken og har anklaget miljøorganisationer for at stå bag skovbrandene.

Greta Thunberg er da heller ikke den første kendte person, han er kommet i verbal infight med i den ophedede debat om Amazonas' fremtid.

Da det for lidt over en uge siden kom frem, at Leonardo DiCaprio støtter en af de miljøorganisationer, Bolsonaro anklager for at være skyld i skovbrandene, langede præsidenten også ud efter Hollywood-stjernen.

Jair Bolsonaro Foto: Evarista Varisto Sa/Ritzau Scanpix

»DiCaprio er en sej fyr, er han ikke? Giver penge til at sætte regnskoven i flammer,« lød Bolsonaros anklage mod DiCaprio.

En anklage, som Titanic-stjernen pure afviste.

Som nævnt indledningsvis er Bolsonaro ikke den eneste, som er træt af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Den tidligere Top Gear-vært Jeremy Clarkson har for nylig kaldt hende 'skør og farlig'.

Greta Thunberg under talen ved FN-topmødet i New York, hvor hun anklagede verdenslederne for at have 'stjålet min barndom'. Foto: Johannes Eisele/AFP

Greta Thunberg har i det hele taget måttet lægge ryg til lidt af hvert, siden hun blev verdensberømt og et symbol på klimaaktivismen.

Hun har blandt andet modtaget dødstrusler og titusindvis af hadske kommentarer på de sociale medier - også her i Danmark.

'Det eneste, der er kollapset, er din hjerne, Greta. Du burde lukkes ind på en lukket afdeling, hvor du hører hjemme,' skrev Bodo Hans i en kommentar til en artikel om Thunberg på B.T.s Facebook-side.

Vi kontaktede efterfølgende Bodo Hans og spurgte ham, hvorfor han valgte at skrive om Greta Thunberg, som han gjorde. Du kan læse hans svar HER.