Den tidligere præsident i Brasilien, Luiz Inacio Lula da Silva, lægger ikke fingrene imellem.

I et interview med The Guardian langer Lula da Silva voldsomt ud efter den siddende præsident, Jair Bolsonaro.

Lula da Silva er bange for, at Brasilien lider stribevis af dødsfald, hvis ikke snart der bliver skredet til handling.

»Desværre frygter jeg, at Brasilien kommer til at lide en del på grund Bolsonaros hensynsløshed. Hvis det her bliver ved, frygter jeg, at Brasilien kommer til at se de samme forfærdelige billeder, vi har set i Guayaquil (by i Ecuador, red.),« siger han til mediet.

Luiz Inacio Lula da Silva var præsident i Brasilien fra 2003 til 2010. Foto: JOEL SAGET Vis mere Luiz Inacio Lula da Silva var præsident i Brasilien fra 2003 til 2010. Foto: JOEL SAGET

I Guayaquil har politiet og soldater indsamlet mere end 800 lig, der har ligget i folks huse.

Byen er lukket ned, og derfor har ikke alle borgere haft mulighed for at skille sig af med ligene. Derfor har desperate indbyggere anmodet om, at myndighederne skulle ankomme til husene og hente de afdøde, der enten ligger i huse eller på gaderne.

Men trods dette - og tusindvis af dødsfald verden over som følge af coronavirus - tager Jair Bolsonaro ikke situationen alvorligt.

Han har skabt vrede i befolkningen ved blandt andet at kalde coronavirus for en 'lille forkølelse' og mener, at tiltagene går unødvendigt ud over økonomien og tenderer 'hysteri'.

Jair Bolsonaro har ledet Brasilien siden 2019. Foto: EVARISTO SA Vis mere Jair Bolsonaro har ledet Brasilien siden 2019. Foto: EVARISTO SA

Derudover siger han til befolkningen, at de ikke behøver at holde afstand. Og hvis det fortsætter, ender det, ifølge Luiz Inacio Lula da Silva, galt, og man bør overveje at fjerne Bolsonaro fra magten.

»Vi kan ikke bare fjerne en præsident, fordi vi ikke kan lide ham.«

»Men hvis Bolsonaro fortsætter med at begå ansvarsforbrydelser og forsøger at gøre samfundet til et slagtested, som han gør, så tror jeg, man bliver nødt til at sortere ham ud. Og det vil kræve en rigsretssag.«

Indtil videre holder Bolsonaro fast i, at restriktioner er unødvendige og i stedet vil skade økonomien. 34.221 er bekræftet smittede med virussen i Brasilien. Lidt over 2.000 har mistet livet.