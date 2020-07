Hvis du troede, at præsident Donald Trump var noget ud over det sædvanlige, så vent bare, til du ser 'præsident Kanye'.

Kim Kardashians 43-årige rapper-ægtemand afslørede på den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli, at han har i sinde at stille op til præsidentvalget 3. november som alternativ til Donald Trump og dennes demokratiske modstander, Joe Biden.

Og i et helt nyt interview med finansbladet Forbes går Kanye West i opsigtsvækkende detaljer.

Således afslører Kanye West, at han er en del af den verdensomspændende anti-vaccine-bølge. Én af Wests nærmeste politiske rådgivere er Tesla-milliardær Elon Musk. Og til præsidentvalget stiller han op på vegne af 'The Birthday Party' – fødselsdagspartiet.

Kanye West blev angiveligt skuffet, da han hørte, at Donald Trump havde søgt tilflugt i et beskyttelsesrum under Det Hvide Hus.

»Når jeg bliver valgt, vil det nemlig være alles fødselsdag,« forklarer West i interviewet.

På spørgsmål om, hvorfor han ikke længere blot støtter sit forhenværende politiske idol, den siddende republikanske præsident, Donald Trump, svarer Kanye West:

»Jeg blev skuffet, da jeg hørte, at han (Trump, red.) gemte sig i beskyttelsesrummet under Det Hvide Hus.«

Med hensyn til sin management-stil som USA's kommende præsident siger Kanye West i interviewet med Forbes: »Jeg er inspireret af landet Wakanda fra filmen 'Black Panther'. Min ledelsesstil er Wakanda-management.«

Fra filmen 'Black Panther'. Vis mere Fra filmen 'Black Panther'.

Som sin vicepræsidentkandidat peger Kanye West på Michelle Tidball, en kvindelig prædikant og 'Bibel-coach' fra staten Wyoming.

Og han forklarer videre:

»Jeg mener, at vaccine ofte er djævelens mærke. De vil putte microchip ind i vores kroppe. Disse chip forhindrer os i at komme ind i himmerige. Og ved at læse Biblen ved jeg, at abort er imod Guds vilje.«

I interviewet er Kanye West stadig venligt stemt over for Donald Trump, som han før kaldte 'min helt'. Men modsat har den Grammy-vindende rapper, producer og komponist ikke meget tilovers for den demokratiske kandidat, Joe Biden.

Kim Kardashian støtter angiveligt sin mand, Kanye West, som USA's næste præsident.

»Vi skal have magi i Det Hvide Hus. Obama var noget helt specielt. Trump er noget helt specielt. Bill Clinton var noget helt specielt. Jeg er noget helt specielt. Men Joe Biden, helt ærligt, der er intet specielt over ham.«

Kanye West afslutter interviewet med Forbes med ordene:

»Her har I Kanye West, én af klodens mest magtfulde personer. Jeg er ikke dén mest magtfulde. Fordi vi har en masse styrke på alien-niveau, en styrke, vi kun kan slippe fri i fællesskab.«

Ifølge Forbes har Kanye West endnu ikke registreret sig om kandidat. Og på Twitter udtrykker mange håb om, at rapperens præsidentplaner blot er en vittighed eller måske et reklamefremstød for et nyt album eller måske et nyt sko-mærke.