Debris of a plane belonging to Ukraine International Airlines, that crashed after taking off from Iran's Imam Khomeini airport, is seen on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020. Canada og flere efterretningstjenester mener, at det ukrainske fly, der styrtede ned i onsdags kort efter starten fra Teheran, blev skudt ned af en iransk raket. Det afviser Iran, der har inviteret flere udenlandske myndigheder til at komme til Iran for at undersøge sagen. Den amerikanske styrelse for transportsikkerhed, NTSB, har accepteret en invitation. Det skriver Ritzau, fredag den 10. januar 2020.. (Foto: Wana News Agency/Ritzau Scanpix) Foto: Wana News Agency