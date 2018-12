Politikere kan jævnligt komme med overraskende udtalelser. Men en af dem, der må gå over i historien som en mere end almindeligt overraskende, står Nigerias præsident Muhammadu Buhari for.

Søndag gik han på talerstolen ved FNs klimakonference COP24 i Polen med denne melding:

»Der er nogen, der har antydet, at jeg skulle være en klon. Og mange mennesker har håbet, at jeg var afgået ved døden,« sagde præsidenten fra talerstolen.

Hvorefter han kategorisk afviste begge dele som ‘onde rygter'. Det skriver CNN.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU — Muhammadu Buhari (@MBuhari) December 2, 2018

»Det er den virkelige mig. Det kan jeg forsikre jer om. Jeg vil snart fejre min 76 års fødselsdag, og jeg er stadig i fuld vigør,« sagde han.

Rygtet om præsidentens bortgang opstod angiveligt, mens han sidste år i flere måneder var i England for at blive behandlet for en sygdom.

Konspirationsteorien - som blandt andet er blevet videreformidlet af præsidentens politiske modstandere - påstår, at en stand-in er trådt i den 75-årige leders sted, efter at han angiveligt selv skulle være død.

Ifølge Muhammadu Buharis talsmand Garba Shehu spurgte en nigerianer på mødet i Polen i søndags præsidenten om, hvorvidt han var ægte, eller om han var ‘den meget omtalte Jubril fra Sudan’, som den påståede klon skulle hedde.

Rygtet vil vide, at Nigerias præsident Muhammadu Buhari er død, og at en dobbeltgænger er trådt i hans sted. Et rygtet som præsidenten på det kraftigste afviser. Foto: KACPER PEMPEL Vis mere Rygtet vil vide, at Nigerias præsident Muhammadu Buhari er død, og at en dobbeltgænger er trådt i hans sted. Et rygtet som præsidenten på det kraftigste afviser. Foto: KACPER PEMPEL

Spørgsmålet fik præsidenten til at gå på talerstolen for at bekræfte sin identitet.

Muhammadu Buhari har været præsident i Nigeria siden 2015 og meddeler, at han også genopstiller ved valget i 2019.

Ved valget i 2015 besejrede han den siddende præsident Goodluck Jonathan. Det var ikke første gang, han indtog præsidentposten.

I 1983 blev han præsident første gang, men blev afsat efter et militærkup i 1985.