EU-lande har tirsdag endnu et topmøde på telefon for at drøfte konsekvenserne af udbruddet af coronavirus.

EU-præsident Charles Michel indkalder EU's stats- og regeringschefer til videokonference tirsdag.

Michel har indkaldt til mødet for at drøfte EU-landenes tiltag mod udbruddet af coronavirus, herunder leverancer af nødvendigt medicinsk udstyr og de økonomiske konsekvenser.

Mødet finder sted tirsdag klokken 17.

Det er ikke det første topmøde om coronavirus, som bliver holdt på videokonference. Senest holdt EU's stats- og regeringschefer møde om coronavirus 10. marts.

Også flere ministermøder bliver holdt via en telefonforbindelse for at undgå spredningen af coronavirus.

Mandag formiddag har EU's sundheds- og indenrigsministre møde via videokonference om grænselukninger og om EU-landenes forskellige tiltag mod virusset.

Flere EU-lande - herunder Danmark - har de seneste dage delvist lukket sine grænser og indført flere tiltag for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

/ritzau/