Præsidenten for Verdensbanken siger det uden at holde noget tilbage.

»Når man ser på den globale BNP, er det svært at se, hvordan vi skal undgå en recession,« lyder det fra David Malpass.

Den dystre forudsigelse om et kommende økonomisk kollaps er faldet i forbindelse med et møde i det amerikanske handelskammer. Det skriver Sky News.

Det er (selvfølgelig) krigen i Ukraine, der har været katalysator for den nedadgående spiral og har presset mad- og energipriser op, op, op.

David Malpass. Foto: YVES HERMAN

Som David Malpass udtrykker det:

»Alene det at energipriserne fordobles er i sig selv nok til at udløse en recession,« siger han.

En recession er udtryk for et stor økonomisk tilbagegang. Som en slags pegefingerregel siger man, at en økonomi er i recession, hvis bruttonationalproduktet (BNP) falder mindst to kvartaler i træk.

David Malpass bemærker, at han allerede kan se, at den tyske økonomi – verdens fjerdestørste – er bremset betydeligt. Og væksten i Europa, USA og Kina er ligeledes bøjet af.

Samtidig er der også allerede stor mangel på gødning på verdensplan, fordi Rusland er en af verdens største producenter af det. Og det problem står foran at brede sig som ringe i vandet.

Ikke mindst i de mindre udviklede lande.

Som bekendt er både Ukraine og Rusland de største spillere på verdensmarkedet for hvede og solsikkeolie.

Senest har Verdensbanken sænket sine forventninger til den globale vækst med knap et procentpoint, fra 4,1 til 3,2 procent.