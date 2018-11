I en kronik i Washington Post kræver Tyrkiets præsident Erdogan nu svar på, præcis hvem der stod bag mordet på den 59-årige saudiske systemkritiker og journalist Jamal Khashoggi. Præcis hvem - højt oppe i systemet - der gav ordren.

»Vi ved, at gerningsmændene er blandt de 18, der sidder fængslet i Saudi-Arabien. Vi ved også, at de individer kom specifikt for at udføre deres ordre. Og endelig ved vi, at ordren om at dræbe Khashoggi kom fra allerhøjeste sted i den saudiske regering,« skriver han i kronikken og fortsætter:

»Nogle synes at håbe, at 'problemet' med tiden vil forsvinde. Men vi bliver ved med at stille de spørgsmål, der er afgørende ikke alene i forhold til efterforskningen i Tyrkiet, men i ligeså høj grad for Khashoggis familie og dem, som han elsker.

»Efter en måned ved vi stadig ikke, hvor liget er. Og han fortjener i det mindste en rigtig begravelse efter islamiske traditioner. Vi skylder hans familie og venner, inklusive hans tidligere kolleger på Washington Post, at de får lov til at tage afsked og vise deres sidste respekt overfor denne hæderlige mand.«

Khashoggi fotograferet kort før han blev dræbt. Foto: HANDOUT Vis mere Khashoggi fotograferet kort før han blev dræbt. Foto: HANDOUT

Præcis hvad der har fået Erdogan til at tage dette usædvanlige skridt, er svært at gisne om. For selv om han på den ene side skruer bissen på overfor Saudi-Arabien, tilføjer han i kronikken også, at han »ikke et øjeblik tror på, at det var kong Salman, de hellige moskéers beskytter, som beordrede mordet på Khashoggi.«

Men at ordren kom fra toppen, tvivler han ikke på.

»Mordet involverer meget mere end en gruppe sikkerhedsofficerer, ligesom Watergate skandalen var mere end blot et indbrud og terrorangrebet 11. september mere end blot flykaprere.

Som ansvarlige medlemmer af det internationale samfund må vi afsløre identiteten på dukkeførerne bag mordet på Khashoggi.«