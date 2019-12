Også på andet anklagepunkt om modarbejdelse af Kongressens arbejde bliver Donald Trump stillet for en rigsret.

På et anklagepunkt omhandlende magtmisbrug har et flertal i Repræsentanternes Hus natten til torsdag dansk tid stemt for at stille præsident Donald Trump for en rigsret.

Det skete med stemmerne 230 mod 197.

Det er kun tredje gang i USA's historie, at en præsident stilles for en rigsret.

Anklagen går på, at Donald Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering.

USA ville tilbageholde militærstøtte, hvis ikke præsident Volodimir Zelenskij annoncerede, at Ukraine ville undersøge Trumps politiske modstander Joe Biden og dennes søn for korruption.

Også på det andet anklagepunkt om modarbejdelse af Kongressens arbejde bliver Donald Trump stillet for en rigsret.

Det står klart efter nattens anden afstemning kort før klokken tre dansk tid.

Denne anklage går på, at Trump har hindret Kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest.

Demokraterne mener således, at Trump har hindret Kongressens rigsretsundersøgelse ved at nægte topembedsmænd at vidne i sagen.

/ritzau/