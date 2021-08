Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, beordrer, at beskyttelsen af hviderussiske dissidenter og hviderussere i eksil i landet, skal styrkes.

Det sker efter, at Vitalij Sjisjov, der ledede en ngo i Ukraines hovedstad Kijev, der hjælper hviderussere med at flygte, mandag blev fundet hængt i en park under mistænkelige omstændigheder.

Det skriver Ritzau.

Artiklen opdateres...