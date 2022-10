Lyt til artiklen

Det bliver anslået af de officielle kanaler, at der er omkring 6.500 mennesker, der har haft moderate mængder af marijuana på sig – og er blevet stoppet og dømt for det.

Nu har præsident Joe Biden besluttet sig for at benåde alle dem, der kun har haft små mængder af stoffet på sig.

De sidder ikke i et føderalt fængsel, for der er ikke plads til dem, der kun har haft lidt marijuana på sig. Langt de fleste sidder i delstaternes fængsler.

Allerede før han blev valgt som præsident, lovede Biden at afkriminalisere brugen af cannabis. Og han lovede også at give amnesti til de dømte. Det skriver BBC.

En landmand med et tørret bundt cannabis i Ketama i Rifbjergene i Marokko. Foto: Stringer / Reuters Vis mere En landmand med et tørret bundt cannabis i Ketama i Rifbjergene i Marokko. Foto: Stringer / Reuters

Torsdag blev begge dele opfyldt.

»Vi klassificerer marijuana på samme måde som heroin – og mere alvorligt end fentanyl. Det giver ingen mening,« sagde præsidenten.

Marijuana til rekreationsbrug er lovligt i 19 stater og Washington DC. Til medicinsk brug er det lovligt i 37 stater og tre territorier.

Det er imidlertid stadig ulovligt føderalt at bruge marijuana. Selv i de stater, hvor det ellers er lovligt at købe det. Det betyder at man stadig, under visse omstændigheder, kan blive straffet for det.

En mand ryger pot i Trinity Bellwoods Park i Toronto, Ontario, Canada. Foto: GEOFF ROBINS Vis mere En mand ryger pot i Trinity Bellwoods Park i Toronto, Ontario, Canada. Foto: GEOFF ROBINS

Beslutningen fra præsidenten har ellers gjort stor lykke et bestemt sted: Aktierne i cannabisfirmaerne steg godt 20 procent, da nyheden kom.