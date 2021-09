Alpha Condé ser umiddelbart ud til at side henslængt i en sofa. I jeans, spraglet skjorte og bare fødder.

Men situationen viser hurtigt at være en ganske anden i præsidentpaladset.

For på den 32 sekunder lange video, der er dukket op, viser det sig, at Guineas præsident er blevet anholdt og afsat af hærens specialstyrker, der tilsyneladende har et begået et kup i det vestafrikanske land. Det skriver blandt andet nyhedsbureauet Reuters. Se videoen øverst i artiklen

Det sker, efter at der søndag ligeledes er blevet rapporteret om skyderi flere steder i hovedstaden Conakry.

Præsident Alpha Condé omgivet af soldater bag kuppet. Foto: GUINEA MILITARY HANDOUT

Siden er repræsentanter for specialstyrkerne ligeledes trådt frem på nationalt tv og har berettet om, at landets regering nu også er afsat. Samtidig er alle landets guvernører blevet erstattet af militæret.

Alle grænser ind og ud af Guinea skulle desuden være blevet lukket, ligesom der indtil videre er indført udgangsforbud i landet.

Andre videoer fra landet viser dog også, at der i hovedstadens gader er fyldt med mennesker, der jubler over magtovertagelsen. Her kan man se dem råbe og omringe de militære køretøjer.

Kuppet kommer, efter at Alpha Condé sidste år blev genvalgt til en tredje periode som præsident – men det var dog et særdeles omstridt valg, hvor der efterfølgende var massive og voldelige protester mange steder i Guinea.

Jubel i gaderne. Soldater bag kuppet hyldes. Foto: CELLOU BINANI

Alpha Condé nægter at svare på de spørgsmål, han bliver stillet i løbet af den lille video, der er dukket op. Han vil heller ikke bekræfte, at han har det godt.

Specialstyrkerne har siden sagt, at præsidenten er uskadt, og at han vil blive behandlet ordentligt. I en meddelelse lyder det også, at han har adgang til sine læger.

I første omgang var der noget forvirring omkring, hvad der egentlig var foregået i præsidentpaladset. For Guineas regering udsendte hurtigt en besked om, at kupmagerne var blevet slået tilbage af præsidentens sikkerhedsstyrker.

Det ser dog ud til, at der er gennemført et kup.

Hærens speicialstyrker var synlige mange steder i løbet af søndagen. Foto: STR

For i en erklæring har eksempelvis USAs udenrigsministerium søndag givet tudtryk for følgende: »USA fordømmer dagens begivenheder i Conakry. Disse handlinger kan vise sig at begrænse USAs og Guineas øvrige internationale partneres støtte til landet, idet det forsøger at finde en vej mod national samling og en lysere fremtid for det guineanske folk.«

Også FNs generalsekretær, António Guterres, har reageret.

»Jeg fordømmer på stærkeste vis enhver afsættelse af regeringen ved våbnets magt og opfordrer til præsident Alpha Condés øjeblikkelige løsladelse,« skriver han på Twitter.

Hærens specialstyrker har meddelt, at man mandag har indkaldt den hidtidige regering og ministrene til et møde.