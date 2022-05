Det var tæt på at gå grueligt galt, da et lille barn blev overfaldet af en coyote (prærieulv) på terrassen til barnets hjem i Dallas i Texas, USA.

Barnet blev alvorligt såret under overfaldet, men er uden for livsfare, oplyser redningsfolkene.

Efter angrebet på den toårige flygtede prærieulven ind i en park i nærheden, hvor politiet, der var kommet til stede, åbnede ild mod den. Det skriver New York Post.

Men ulven var snedig. Den flygtede videre ind i en skov, hvor jagten fortsatte, lød det fra myndighederne.

Eksperter mener, at den farlige ulv blev fodret af nogle indbyggere. Ellers ville den ikke have nærmet sig mennesker.

»Manglen på frygt for mennesker kan være katastrofal for en prærieulv,« siger Robert Timm til nyhedsbureauet AP.

Han står bag et akademisk udgivelse, som har fundet ud af, at prærieulve kun har overfaldet mennesker 142 gange mellem 1960 og 2006 i USA og Canada.

Sådanne overfald »er ikke kun 'sjældne', de en 'usandsynlig sjældne'«, siger biologen Sam Kieschnick.

Coyoteangrebet kommer kun en uge efter, at et overvågningskamera viste en prærieulv overfalde en lille pige på en strand i Californien. Voksne stod, uden at bemærke overfaldet, kun meter væk.

En af de voksne fik prærieulven til at stikke af 15 sekunder efter angrebet.

Pigen fik alvorlige, men ikke livstruende, skader fra den skrækindjagende oplevelse.