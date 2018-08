Nogle gange er det meget fornuftigt, hvis man kan se bort fra reglerne. Det skulle en PostNord-medarbejder i Sverige formentlig have gjort forleden. Vedkommende satte nemlig hele systemet i sving, inden hun tvang Marie Palmgrens hund, Chaya, til at kvittere for en pakke, der indeholdt et stykke hundelegetøj.

Det skyldes, at en af Marie Palmgrens venner havde sendt en pakke til hende, men pakken var adresseret Chaya. Det skriver svenske Aftonbladet.

»De sagde, at Chaya skulle kvittere for pakken og vise legitimation. Jeg sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi hun er en hund, hvortil de svarede, at det skal man gøre,« siger Marie Palmgren til den svenske avis.

Derfor var Marie Palmgren nødt til at hente hunden og dens registreringsbevis for at få udleveret pakken. Efter hun endnu en gang havde henvendt sig til PostNord-medarbejderen gik der et lille kvarter, før vedkommende kom tilbage. Marie Palmgren forklarer, at hun begyndte at le, da det gik op for hende, hvad hun var nødt til at gøre for at få pakken udleveret.

Er det åndssvagt, at hunden Chaya var nødt til at kvittere for pakken?

PostNord-medarbejderen havde nemlig en stempelpude i hånden, som hunden Chaya skulle bruge til at lave et poteaftryk, så pakken kunne udleveres. Marie Palmgren kritiserer ikke den enkelte medarbejder, som havde rådført sig med sine overordnede, men PostNord for at være en anelse for bureaukratisk.

Henrik Ishihara, der er PostNords svenske pressetalsmand, fortæller, at der er tale om en fejl.

»Det er kun fysiske og juridiske personer, som skal kvittere for afhentning af forsendelser. Vi vil se nærmere på det her i næste uge. Mig bekendt har vi ikke haft lignende tilfælde før.«