Det krævede ikke mere end en iPad og en god portion frækhed, da en kun seks-årige pige anskaffede sig for 3.000 kroner legetøj henover natten.

Den kløgtige plan havde også næsten lykkedes for seks-årige Kaitlin, da hun blev taget på fersk gerning udenfor familiens hus i Utah, USA.

Her fandt hendes mor hende med postbuddet, der lige akkurat havde leveret seks store pakker med legetøj, hvilket Kaitlins kusine fik dokumenteret og delte på det sociale medie Twitter.

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI — princess ria (@R_tatas) August 11, 2018

Ifølge det engelske medie The Sun havde Kaitlins mor givet hende lov til at bestille en barbie-dukke i fødselsdagsgave. Efter et par dage spurgte Kaitlin sine forældre, om hun måtte se, hvor langt hendes pakke havde nået på hjemmesiden Amazon.com.

Næste morgen opdagede familien først, hvad hun havde brugt sin skærmtid til, da en hastelevering med legetøj for 3.000 kroner ankom til adressen.

Til stor glæde for den kløgtige pige, som ikke kunne skjule sin enorme tilfredshed.

She doing alright pic.twitter.com/0hL8I3hF1V — princess ria (@R_tatas) August 14, 2018

Efterfølgende har pigens mor fundet en tre sider lang ordreliste. Men legetøjet har Kaitlin ikke beholdt.

Fire dage senere har pigens kusine delt to billeder, hvor den stolte seksårig har doneret alt legetøjet til et børnehopital, hvor hun selv har tilbragt en uge, da hun blev født.