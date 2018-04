Et 53-årigt postbud fra New York erkender, at han følte sig overvældet af mængden af breve, han skulle uddele.

New York. Et 53-årigt postbud fra New York står ved en domstol i bydelen Brooklyn anklaget for at have forsinket eller tilbageholdt post.

Anklagemyndigheden mener således, at Aleksej Germash, der har arbejdet for det amerikanske postvæsen i 16 år, har undladt at levere 17.000 breve i New York City.

Selv har han erkendt over for politiet, at han følte sig overvældet af mængden af post, han skulle uddele.

Dog forsikrer han om, at han har "sørget for at levere de vigtige breve", skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge føderale efterforskere anholdt de postarbejderen, efter at myndighederne havde modtaget et tip om, at der lå 20 sække fyldt med uåbnet post i en bil tilhørende Germash.

Politiet fandt således 10.000 uåbnede breve i Aleksej Germashs bil, 1000 i hans skab på postkontoret i Brooklyn og 6000 i hans lejlighed.

Blandt de 17.000 breve går flere tilbage til 2005, rapporterer Fox News.

Strafferammen for at ødelægge eller tilbageholde post i USA er op til fem års fængsel.

/ritzau/