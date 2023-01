Lyt til artiklen

Tirsdag eftermiddag så en lokal postarbejder en fem-årig pige, som vandrede alene rundt på gaden nær forældrenes hjem i Cyril, Oklahoma.

Postarbejderen slog alarm – og det viste sig hurtigt, at hun ikke var det eneste barn, der var forsvundet i den lille amerikanske by.

Den fem-årige piges lillesøster, fire-årige Athena Brownfield, var også forsvundet fra sit hjem.

Det skriver People.

Athena Brownfield blev efterlyst samme eftermiddag, men til trods for at hele byen er blevet gennemsøgt af politiet og frivillige, er hun stadig ikke blevet fundet.

Politiet ved stadig ikke, hvorfor pigen er forsvundet.

»Lige nu er vores topprioritet at finde hende. At finde ud af, hvem der er ansvarlig (for Athena Brownfields forsvinden, red.), kommer i næste række. Vi bliver nødt til at finde denne lille pige,« siger Brook Arbeitman, som er informationsmedarbejder ved staten Oklahomas efterretningstjeneste.

Et helt stort spørgsmål melder sig i den foruroligende sag:

Er den lille pige i fare eller blevet udsat for en forbrydelse?

»Der er ikke noget, som indikerer det, udover at et lille barn er forsvundet. Hun er på egen hånd ude i det fri. Er det at være i fare? Ja. Men er hun et offer for fysisk vold? Det ved vi endnu ikke,« siger Brook Arbeitman.

Hun tilføjer, at sagen stadig efterforskes intenst; herunder om forældrene har haft en rolle i den lille piges forsvinden.

Onsdag blev der også ledt efter Athena Brownfield med hundepatruljer og droner, skriver Oklahomas efterretningstjeneste på Facebook. Desværre uden resultat.