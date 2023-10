Delegationen af højstående politifolk tog turen fra Lissabon til London tidligere i år.

Her mødtes de med faren til forsvundne Madeleine McCann for at give et klart budskab – en undskyldning.

Det skriver BBC.

For efter 16 år har portugisisk politi ifølge mediet nu beklaget den måde, man indledningsvist håndterede sagen på.

Det var fra komplekset her, at Madelein McCann forsvandt. Foto: Carlos Costa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var fra komplekset her, at Madelein McCann forsvandt. Foto: Carlos Costa/AFP/Ritzau Scanpix

Den dengang treårige Maddie forsvandt i maj 2007 fra en ferielejlighed ved Praia da Luz i Portugal. Uden spor.

Få måneder senere blev forældrene, Kate og Gerry McCann, af politiet betragtes som mistænkte i sagen. De blev beskyldt for at have dræbt datteren og blev endda tilbudt kortere straf for at indrømme ugerningen.

Året efter, i 2008, blev mistanken mod det britiske par officielt hævet, men en af de ledende betjente i efterforskningen skrev senere en bog, hvor han igen gentog beskyldningerne mod dem.

Portugisisk politi har meddelt til BBC, at man har fortalt McCann-familien, at Madeleines forsvinding ikke blevet »behandlet ordentligt«. Man har ligeledes beklaget, hvordan forældrene blev behandlet.

Kate og Gerry McCann har aldrig fundet deres datter. Foto: Joe Giddens/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kate og Gerry McCann har aldrig fundet deres datter. Foto: Joe Giddens/AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig gav politiet udtryk for, at man dengang ikke tillagde det den rette betydning, at et barn var forsvundet. Og man udviste også manglende forståelse for et britisk forældrepar udfordringer ved at være i fremmede omgivelser i et fremmed land.

Portugisiske politi har videre fortalt til BBC, at man informerede Gerry McCann om, hvor efterforskningen står i dag.

Her har tyske Christian Brückner manifesteret sig som hovedmistænkt i sagen.

Han sidder i dag fængslet i Tyskland i anden sammenhæng, men den tyske anklagemyndighed har længe arbejdet på at skrue en tiltale sammen for det, man mener har været et overlagt mord på Madeleine McCann.

Christian Brückner boede i 2007 i området, hvorfra Madeleine McCann forsvandt. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Brückner boede i 2007 i området, hvorfra Madeleine McCann forsvandt. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Anklager Hans Christian Wolters sætter pris på, at man fra portugisisk side nu har sagt undskyld til McCann-forældrene.

»Det er et godt tegn. Det viser, at der er sket en udvikling i McCann-sagen i Portugal,« siger han til BBC.

Han fortæller videre, at den efterhånden fem år lange tyske efterforskning forventes at blive færdig næste år.

McCann-familien har ikke kommenteret på det portugisiske politis undskyldning.