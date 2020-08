To kvinder kom i havsnød, da deres kajak kæntrede ud for Praia do Alvor-stranden i det portugisiske ferieparadis Algarve.

En ældre mand kom dem til undsætning - men det var ikke en hvilken som helst ældre mand, skulle det vise sig.

Den 71-årige herre, som svømmede ud til kvinderne for at redde dem, var ingen ringere end Portugals præsident, Marcelo Rebelo de Sousa.

Efterfølgende fortalte han lokale medier om redningsaktionen, som fandt sted i lørdags. Du kan se billeder fra den i videoen herunder.

President of Portugal saves two young men from drowning



The president was on vacation on the beaches of Alvor promoting tourism, but he did not hesitate to help the bathers who were in a difficult situation. pic.twitter.com/f2iVI06Ymx — Moises Lopez (@chapoisat) August 17, 2020

»Eftersom der var en meget stærk strøm mod vest, drev de ud (på havet, red.). Kajakken kæntrede, de slugte meget vand og var ikke i stand til at vende kajakken om igen eller kravle op på den eller svømme (i land, red.) på grund af den stærke strøm,« sagde Marcelo Rebelo de Sousa efterfølgende til den portugisiske tv-kanal Radiotelevisao Portuguesa ifølge BBC.

Præsidenten fortæller videre, at han kastede sig i bølgerne, da han så, at situationen var kritisk, fordi kvinderne havde svært ved at holde sig oven vande og øjensynlig ikke var særlig erfarne svømmere.

Marcelo Rebelo de Sousa var på stranden under sin ferie i Algarve, da den kritiske situation opstod. Han ferierede i netop Algarve i et forsøg på at promovere Portugals hårdt coronaramte turismeindustri, som er ekstremt vigtig for det sydvesteuropæiske land.

Præsidenten pegede dog på en helt anden som den vellykkede redningsaktions sande helt.

Portugals præsident Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Carlos Costa/AFP Vis mere Portugals præsident Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Carlos Costa/AFP

Ud over Marcelo Rebelo de Sousa kom også en mand på jetski de to kvinder til undsætning.

Ham kaldte præsidenten 'en patriot', da han var kommet tilbage til stranden og talte med journalisterne.

Og de to kvinder?

De fik en præsidentlig opfordring til at være mere påpasselige i fremtiden.