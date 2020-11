Omkring 70 procent af Portugals godt og vel ti millioner indbyggere får natligt udgangsforbud fra mandag.

Portugal vil indføre lokale natlige udgangsforbud fra mandag, blandt andet i hovedstaden Lissabon og storbyen Porto.

Det oplyser landets premierminister, Antonio Costa, natten til søndag.

Formålet er at inddæmme coronasmitten.

- Vi kan ikke være det mindste i tvivl om, at alt skal gøres for at inddæmme pandemien, siger han på et pressemøde.

- Hvis vi fejler i forhold til at gøre dette, må vi i yderligere grad indføre restriktive tiltag og indgå kompromiser i december.

Udgangsforbuddet kommer til at gælde fra klokken 23.00 til klokken 05.00.

Det træder i kraft i 121 af landets 308 kommuner, mens landet mandag begynder en 15 dage lang nødretstilstand.

Natarbejdere undtages fra udgangsforbuddet.

Omkring 70 procent af Portugals befolkning bor i de 121 kommuner, som også tæller Porto og Lissabon.

/ritzau/Reuters