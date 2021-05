Det er stadig uklart, om det danske udenrigsministerium åbner for rejser til hele Portugal efter regelændring.

Turister fra flere EU-lande - heriblandt Danmark - kan fra mandag igen få lov at rejse til alle regioner i Portugal.

Det oplyser det portugisiske indenrigsministerium lørdag.

Eneste krav er, at man kan fremvise en negativ PCR-test ved afrejse, der ikke er mere end 72 timer gammel.

I månedsvis har det været nødvendigt at have et anerkendelsesværdigt formål, hvis man skulle besøge de fleste portugisiske regioner.

Men fra mandag kan rejsende fra EU-lande med et gennemsnit på mindre end 500 smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste 14 dage foretage "alle typer af besøg til Portugal - heriblandt ikke-essentielle besøg" som ferierejser, oplyser indenrigsministeriet.

De hidtidige rejserestriktioner gælder stadig for Cypern, Kroatien, Litauen, Holland og Sverige, da deres smittetal fortsat er for høje.

Lande uden for Europa er heller ikke omfattet af de lempede restriktioner.

Det danske udenrigsministerium fraråder i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til Portugal med undtagelse af øgrupperne Azorerne og Madeira.

Danmark åbnede for turistrejser til de to destinationer lørdag.

Direktør for organisation og borgerservice under Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, forklarede i den forbindelse, at smittetrykket i Portugal i princippet er lavt nok til at åbne for rejser til hele landet, men at det ikke gav mening på grund af de indrejserestriktioner, der nu bliver ændret fra mandag.

- Portugal som helhed står sådan set så lavt, at smitten ikke er et problem. Men de vil ikke have os ind i øjeblikket, så derfor kommer vi ikke til at åbne for hele landet, sagde han lørdag.

Det vides endnu ikke, om de nye regler kommer til at ændre udenrigsministeriets rejseanbefaling for Portugal.

Incidenstallet i Portugal ligger i øjeblikket på 23,90. Udenrigsministeriet åbner normalt for karantænefrie rejser til et land eller en region, hvis der inden for en uge har været færre smittede end 50 smittede per 100.000 indbyggere.

