I Portugal er corona-situationen ved at spidse til. Der er ikke flere senge til patienterne. Det gælder både i den offentlige- og den private sektor.

»Vi oplever lige nu en krigslignende situation. Vi har ikke nok senge, og vi har svært ved at håndtere det stigende smittetal med 13.000 til 14.000 smittede om dagen,« siger læge Oscar Gaspar til Reuters.

Foran hospitalerne kan man flere gange om ugen se ambulancer holde i kø i flere timer, og de intensive afdelinger er 88 procent fyldt op, mens de intensive akutafdelinger er fyldt hele 91 procent op.

Derfor har de private hospitaler tilbudt 1000 senge som hjælp, og de er også nærmest fyldt.

Man kører patienter ind på hospitalet fra ambulancer på gaden i Lisabon. Foto: PEDRO NUNES

De fyldte hospitaler har også store konsekvenser for de patienter, der ikke er smittet med coronavirus. Det er svært for sundhedspersonalet at følge med og behandle alle patienter. Det har ført til op imod 100 flere døde, end man normalt oplever på månedsbasis.

De mange nye smittede har presset regeringen ud i strammere restriktioner, hvilket den 15. januar førte til en reel nedlukning af landet.

Skoler er lukket, og alle ikke essentielle erhverv er lukket ned.

Tirsdag slog man rekord med 14.647 smittede på 24 timer i Portugal.