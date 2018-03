Donald Trumps fyring af udenrigsminister Rex Tillerson sætter punktum for et besværligt forhold mellem de to.

Washington/København. Der har i mange måneder gået rygter om, at den nu tidligere amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson var på vej ud af Det Hvide Hus.

Tirsdag gik den ikke længere for Tillerson. Præsident Donald Trump meddelte på Twitter, at han er blevet afskediget.

Dermed stopper samarbejdet mellem Tillerson og Trump, som i lange perioder bar præg af konflikt og uenigheden mellem de to.

Der var ellers stor tiltro til den tidligere topchef i olieselskabet Exxon Mobil, da han sidste år indtog posten som udenrigsminister i Trumps administration.

Ligesom Trump har Tillerson en fortid som succesfuld forretningsmand.

Han startede som produktionsingeniør i Exxon i 1975 og arbejdede sig herfra til tops i virksomheden, hvor han i 2006 blev administrerende direktør.

Her sad han frem til 31. december, hvor Trump indstillede ham til posten som udenrigsminister.

I mellemtiden var han i 2015 blevet kåret til verdens 25.-mest magtfulde mand af erhvervsmagasinet Forbes.

Det lignede derfor et godt par, der bestred henholdsvis præsident- og udenrigsministerposten.

Tillerson har stort kendskab til Mellemøsten og kender Ruslands præsident, Vladimir Putin, gennem Exxons søgen efter olie i Rusland.

Men forholdet begyndte at gå skævt, da Tillerson og Trump i mange tilfælde havde modstridende tilgange til, hvordan USA skal gribe udenrigspolitikken an.

Det var blandt andet omkring Nordkorea, at der var uenighed om fremgangsmåden. Her lagde Tillerson an til at åbne en dialog med Nordkorea, men Trump gik offentligt mod Tillerson og sagde, at han spildte sin tid ved at forsøge at tale med den nordkoreanske ledelse.

Ligeledes ønskede Tillerson, at USA fortsat skulle være en del af klimaaftalen fra Paris, og at atomnedrustningsaftalen med Iran skulle fortsætte. Men her var Trump igen uenig i begge dele.

Fyringen af Tillerson kommer ellers samtidigt med, at Trump har åbnet op for dialog med Nordkorea og udtrykt vilje til at mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Trump har ikke offentligt angivet anden grund til fyringen af Tillerson, end at de to har været uenige på flere områder.

En anonym højtstående kilde i Det Hvide Hus er i flere medier citeret for, at Trump ønskede at have et nyt hold på plads, inden han indleder forhandlingerne med Nordkorea.

Tillerson har tirsdag endnu ikke meldt ud, hvad hans næste skridt er herfra.

/ritzau/