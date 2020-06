George Floyds død har sendt amerikanerne på gaden i demonstrationer og protester mod racisme i politiet.

En stille mand med et smukt sind.

Sådan husker en tidligere klassekammerat George Floyd, som blandt venner bare blev kaldt "Floyd".

Floyd, som var en sort amerikansk mand, blev den 25. maj udsat for politivold med døden til følge i byen Minneapolis i den amerikanske delstat Minnesota.

En by, som han flyttede til for at få en frisk start.

Sådan gik det ikke. Lørdag klokken 19 dansk tid skal han begraves i sin fødeby Raeford i staten North Carolina. Der er desuden mindehøjtideligheder i andre stater i forbindelse med hans død.

Floyds højde nærmede sig to meter, og derfor var det heller ikke unaturligt, at han excellerede i amerikansk fodbold, hvor han var spillede for sin skole Jack Yates' High School i storbyen Houston.

Han fik samtidig tilnavnet "Gentle Giant", som betyder "milde kæmpe".

- Han er en mild kæmpe, han skader ikke nogen, har Georges bror Philonise Floyd fortalt til CNN.

Floyds liv var ikke uden bump. I 2007 blev han ifølge den britiske avis The Guardian tiltalt for væbnet røveri i Houston. Han blev i 2009 dømt til fem års fængsel.

Han blev af sin ven Christopher Harris opfordret til at flytte til Minneapolis, når han kom ud af fængslet, så han kunne starte på en frisk og ny tilværelse, fortæller Harris til The Guardian.

Efterfølgende fik han et job som sikkerhedsvagt hos en butik drevet af Frelsens Hær.

Senere fik han et job som sikkerhedsvagt på en restaurant.

- Han var venlig mod alle. Han diskriminerede ikke, om du var latinamerikansk, sort eller hvid. Han behandlede alle med respekt, og det var det, jeg elskede ved ham, siger Floyds tidligere chef Jovanni Thunström til den lokale tv-station WCCO.

Jobbet mistede han, da coronavirusset for alvor gjorde sit indtog i USA, og befolkningen fik påbud om at blive hjemme.

Om aftenen 25. maj gik han ind i en dagligvarebutik for at købe cigaretter. Her skulle han angiveligt havde betalt med en falsk tyvedollarseddel.

Han forlod butikken og gik tilbage til en blå firehjulstrækker.

Ifølge The New York Times henvendte to medarbejdere fra butikken sig til Floyd i hans bil for at få cigaretterne tilbage, hvilket ikke lykkedes. Få minutter efter kontaktede de alarmcentralen.

Efterfølgende blev hans sidste minutter fanget på video, da en hvid politibetjent i knap ni minutter pressede sit knæ mod hans hals.

- Jeg kan ikke trække vejret, lød det flere gange fra Floyd i videoen.

Han døde efterfølgende på et nærliggende hospital.

Politivolden og George Floyds død har medført store og voldsomme demonstrationer i USA og resten af verden.

Særligt i USA har demonstrationer været præget af stenkast mod butikker, samtidig med at politiet også har skudt mod demonstranterne med blandt andet gummikugler.

George Floyd efterlader sig en datter på seks år, som stadig bor i Houston med sin mor ifølge avisen Houston Chronicle.

/ritzau/