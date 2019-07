Boris Johnson er kendt for sin kontroversielle stil, nu er han Storbritanniens nye premierminister.

Lyst strithår, en afslappet facon og et hav af kække såvel som opsigtsvækkende bemærkninger.

Boris Johnson, der onsdag formelt har overtaget posten som premierminister i Storbritannien, lignede i mange år et kontroversielt bud til posten.

Johnson er født og opvokset som den ældste i en søskendeflok på fire. Tidligt viste han sig som lidt af en rebel, der gav anderledes svar:

- Jeg vil være verdens konge, var ifølge hans søster Rachel Johnson det svar, han gav, når de voksne spurgte, hvad han ville være, når han blev stor.

Johnson studerede i perioden 1983-1987 klassisk kultur på Oxford University. Hurtigt efter at han havde afsluttet sit studie, fik han arbejde som journalist. Først på avisen The Times og siden på The Daily Telegraph.

Fra 1989 til 1994 var han korrespondent i Bruxelles.

Her blev han hurtigt berømt og berygtet for at stille kritiske spørgsmål og skrive skæve historier om det europæiske samarbejde. Flere tidligere kolleger har fortalt, hvordan Johnson sommetider berettede om en noget anden EU-virkelighed end den, de mente at kunne dokumentere.

I 2001 blev han medlem af det britiske parlament for Det Konservative Parti. Inden han i 2008 kunne kalde sig borgmester i London. Her sad han frem til 2016.

Det EU-kritiske blik har Johnson aldrig lagt fra sig. Ved brexitafstemningen i 2016 blev han efter en del vaklen en af de førende fortalere for, at Storbritannien skulle forlade unionen.

Johnson blev udnævnt til udenrigsminister, da Theresa May trådte til som premierminister. Han gik af i juli 2018 i protest mod netop Mays brexitkurs.

Trods sit politiske virke har han ikke skruet ned for sine kontroversielle udmeldinger.

Boris Johnson har sammenlignet burkaklædte kvinder med postkasser og beskyldt den snart tidligere premierminister Theresa May for at iklæde den britiske forfatning en selvmordsvest.

Den opsigtsvækkende facon forhindrede ikke Johnson i at tage førertrøjen, da han meldte sit kandidatur til posten som premierminister, efter at May i maj varslede sin afgang.

Med stor vægt på at han vil trække briterne ud af EU, når forlængelsen udløber den 31. oktober, cruisede han gennem samtlige afstemninger.

I sikker stil friserede han håret og kørte direkte mod premierministerens embedsbolig, Downing Street 10, hvor han nu har sin officielle adresse.

/ritzau/