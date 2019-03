28-årige Tarrant arbejdede frem til 2011 i et motionscenter. Nu mistænkes han for at have dræbt 49 mennesker.

Engang var han træner i et motionscenter på landet i Australien og ifølge ham selv en "almindelig hvid mand".

Men nu er Brenton Tarrant alt andet end almindelig. For fredag stod han ifølge en sigtelse bag blodige masseskyderier i to moskéer i Christchurch i New Zealand. 49 mennesker blev dræbt, og flere blev såret.

Den mistænkte drabsmand blev lørdag stillet for en dommer og fængslet.

Brenton Tarrant var ikke på nogen terroristliste, og han har umiddelbart ingen registreret kriminalitet bag sig.

Den 28-årige australier voksede op i Grafton i det nordlige New South Wales, hvor han dimitterede fra high school, før han begyndte at arbejde i et lokalt motionscenter i 2009.

Ejeren af centeret, Tracey Gray, beskriver ham som en hårdtarbejdende træner. Men fortæller også, at det virkede, som om han forandrede sig på grund af sine rejser til Europa og Asien.

- Jeg tror, noget må have forandret ham i løbet af de år, han brugte på at rejse udenlands, fortæller Gray til det australske medie ABC.

- På et tidspunkt har oplevelser eller en gruppe fået fat i ham, siger hun.

Ejerens spekulationer bakkes op af et hadefuldt manifest, som Tarrant har slået op på sociale medier forud for drabene i Christchurch.

Hans manifest var inspireret af andre højreekstremister. Blandt andet var han inspireret af den norske massemorder Anders Behring Breivik, som i 2011 slog 77 mennesker ihjel i Norge.

I det 74 sider lange manifest skriver Tarrant, at han først begyndte at overveje et angreb i april og maj 2017, da han rejste til Frankrig og andre steder i det vestlige Europa.

Han nævner, at han blev chokeret over "invasionen" af immigranter i franske byer og hans "foragt" for det franske præsidentvalg det år, hvor den proeuropæiske Emmanuel Macron vandt over den højreorienterede Marine Le Pen.

I et kort selvbiografisk afsnit i manifestet beskriver Tarrant sig selv som "bare en almindelig hvid mand", "født i Australien i arbejderklassen, i en lavindkomstfamilie".

Hans barndom var "normal" og problemfri, hævder han. Han nåede "lige akkurat" at komme gennem skolen, og han havde ingen interesse i at gå efter at få en højere uddannelse.

Ifølge medier døde hans far af kræft i 2010, og ifølge Tracey Gray fra motionscentret bor hans mor og søster stadig i Grafton.

Tarrant forlod træningscentret i 2011, og han fortæller, at hans rejser blev finansieret af penge, som han tjente på at investere i kryptovaluta.

To semiautomatiske våben, to haglgeværer og en riffel blev angiveligt brugt under fredagens dødelige angreb. Foto af våbnene med særprægede tekster på blev lagt op på sociale medier dage før angrebene.

Nedkradset på engelsk og flere østlige europæiske sprog blev navne på talrige historiske militante personer nævnt - mange af dem var involveret i at kæmpe mod ottomanske styrker i det 15. og 16. århundrede.

/ritzau/AFP