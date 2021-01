Han blev verdenskendt, da han som vicepræsident var Obamas højre hånd. Nu er Biden selv i spidsen for USA.

USA's nye præsident, Joe Biden, har været tæt på magtens centrum i USA i en lille menneskealder.

Han blev valgt som senator i 1972 som kun 29-årig og sad i Senatet for Demokraterne helt indtil 2009, hvor han fik kontor i Det Hvide Hus som Barack Obamas vicepræsident.

Men der er ingen tvivl om, at drømmen for Joe Biden i årtier har været selv at sætte sig i præsidentens stol i Det Ovale Værelse.

Han prøvede at blive Demokraternes kandidat både i 1988 og 2008, men trak sig tidligt i begge tilfælde. Men tredje gang var lykkens gang, og han kan nu endelig indtage posten som USA's mest magtfulde politiker.

Han er født i Scranton i Pennsylvania i 1942, og selv om han flyttede derfra til Delaware som barn, bruger han den forbindelse til USA's "rustbælte" proaktivt.

Joe Biden mener, at han med den baggrund bedre forstår almindelige arbejdende amerikanere, selv om han i næsten hele sit voksne liv har været en del af den politiske elite.

Otte af de år var ved Obamas side som vicepræsident.

De år gjorde Biden lands- og verdenskendt, og han kunne under valgkampen minde vælgerne om, at han har erfaring fra den absolutte politiske top og var med til at få gennemført den populære sundhedsreform kendt som Obamacare.

Det var også Biden, der stod i spidsen for det politiske arbejde med at genstarte den amerikanske økonomi efter finanskrisen.

Joe Biden kommer med mange valgløfter, der går direkte imod Donald Trumps linje fra de sidste fire år.

Først og fremmest vil han sætte langt hårdere ind mod coronapandemien, der har kostet over 400.000 amerikanere livet. Mere end 24 millioner har været smittet i USA.

For eksempel mener han, at det skal være påkrævet at bære maske - som han ofte selv gør - i langt flere situationer. Han vil også sætte mere tempo udrulningen af coronavacciner, så amerikanerne hurtigst muligt får mulighed for at blive vaccineret.

Joe Biden vil også melde USA tilbage ind i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Og han vil hæve nogle af de skatter, Trump sænkede i 2017.

På klimaområdet har han også lovet at kaste mange flere penge i blandt andet vedvarende energi og offentlig transport.

Derudover vil han melde USA tilbage ind i Parisaftalen, den internationale klimaaftale, som Trump trak landet ud af i 2017.

Med sine 78 år er Joe Biden den ældste præsident til at blive indsat nogensinde.

/ritzau/