Brett Kavanaugh har blandt andet arbejdet i Det Hvide Hus, da George W. Bush var præsident.

Washington. Den republikanske dommer Brett Kavanaugh er natten til tirsdag dansk tid blevet nomineret til USA's Højesteret af den amerikanske præsident, Donald Trump.

- Der er ingen i USA, der er bedre kvalificeret til jobbet, og ingen der fortjener det mere, sagde Trump i forbindelse med offentliggørelsen i Det Hvide Hus.

Dermed har præsidenten valgt at nominere endnu en konservativ dommer til det magtfulde hverv. Sidste år udpegede Trump Neil Gorsuch, der allerede har markeret sig som en af de mest konservative dommere.

53-årige Brett Kavanaugh skal, hvis han bliver godkendt af Senatet, overtage pladsen fra 81-årige Anthony Kennedy, der træder tilbage efter 30 år i embedet.

Godkendes Kavanaugh sikrer han et konservativt flertal i den magtfulde Højesteret, der i øjeblikket består af fire konservative dommere og fire demokrater.

Neil Gorsuch er med sine 50 år den eneste i højesteretten, der er yngre end Kavanaugh. De forventes begge at kunne bestride hvervet de næste 30 år.

Brett Kavanaugh er uddannet jurist og har de seneste 11 år arbejdet som dommer ved USA's ankedomstol, der er landets næsthøjeste retsinstans.

Han spillede en central rolle i arbejdet med Starr-rapporten, der blev publiceret i 2002. Rapporten hævdede, at der fandtes nok beviser til at stille den daværende præsident Bill Clinton for en dommer i forbindelse med affæren med Monica Lewinsky.

Fra 2003-2006 arbejdede Kavanaugh som stabssekretær under den daværende præsident, George W. Bush.

Bush har efter offentliggørelsen udtalt, at Kavanaugh er et "fremragende" valg.

- Præsident Trump har taget en fremragende beslutning ved at nominere dommer Brett Kavanaugh til Højesteret. Brett er en glimrende jurist (...), skriver Bush i en udtalelse.

Bush tilføjer, at Kavanaugh er en "fremragende ægtemand, far og ven - en mand med den højeste integritet".

Det var i Det Hvide Hus under Bush-administrationen, at Kavanaugh mødte sin nuværende hustru, Ashley Estes. Hun arbejdede dengang som præsidentens personlige sekretær. Parret har i dag to døtre sammen.

Brett Kavanough har tidligere kritiseret Obamacare og abortlovene i USA, men han har aldrig taget direkte afstand til kvinders ret til fri abort.

Og især spørgsmålet, om hvor Kavanaugh stiller sig i abortdebatten, kan få afgørende betydning for, hvorvidt især to republikanske senatorer vælger at sige god for ham.

Flere politiske analytikere vurderer, at republikanske Susan Collins og Lisa Murkowski, der støtter kvinders ret til fri abort, kan stille sig på bagbenene.

Men også John McCain, der er kræftsyg, kan spille en afgørende rolle i afstemningen. Hvis McCain ikke kan møde op, når Senatet skal behandle nomineringen, mangler Republikanerne det nødvendige flertal med 49 ud af 100 stemmer.

/ritzau/