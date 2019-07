Kyriakos Mitsotakis har skullet kæmpe hårdt for at vinde gunsten fra de offentligt ansatte i Grækenland.

Det er ikke tilfældigt, at Grækenlands kommende premierminister, konservative Kyriakos Mitsotakis, er gået ind i politik. Det ligger nemlig til familien.

Han er søn af tidligere premierminister Constantine Mitsotakis, som er en af Grækenlands længst siddende parlamentarikere.

Hans søster er tidligere minister og blev den første kvindelige borgmester i den græske hovedstad, Athen. Og den nuværende borgmester i hovedstaden er hans nevø.

Men det er især sin far, Mitsotakis følger i fodsporene på. Faren har nemlig tidligere været i spidsen for netop Nyt Demokrati, som 51-årige Mitsotakis søndag førte til sejr ved det græske valg.

Han overtog lederskabet for tre år siden, og nu har det båret frugt, så han kan overtage ledelsen af Grækenland.

Det vil Mitsotakis, som er uddannet fra Harvard, gøre med fokus på erhvervslivet. Han har i løbet af valgkampen lovet, at han i spidsen for Grækenland agter at gøre livet nemmere for erhvervslivet.

Den strategi er ikke gået ubemærket hen og har også medført kritik. Kritikere mener, at hans erhvervsvenlige tilgang og lovede skattelettelser kun er mulig på bekostning af sociale ydelser til de hårdest belastede familier.

Det har dog ikke ændret på holdningen hos Kyriakos Mitsotakis, der tidligere har gjort sig som konsulent for McKinsey.

Således bekendtgjorde Mitsotakis i sin første udtalelse efter valgsejren, at der kommer flere investeringer og lavere skatter.

Men Mitsotakis er ikke bange for tiltag, der kan afføde kritik. I 2014 var han som minister ansvarlig for en administrativ reform, som ville gå hårdt ud over den offentlige sektor.

Her skulle han skære 15.000 arbejdspladser i det offentlige, da Grækenland var under hårdt pres fra landets kreditorer.

Nedskæringen blev afbrudt på grund af valg. Men mærkatet som nedskæringsmand sidder stadig fast på den kommende premierminister.

Derfor har han af frygt for at gøre sig uvenner med de offentligt ansatte - som i Grækenland udgør en stor del af de stemmeberettigede - været nødt til offentligt at slå fast, at der ikke kommer fyringer i det offentlige.

Det er ikke det eneste løfte, han er kommet med. Mitsotakis kommer fra et politisk dynasti, og derfor har han også set sig nødsaget til at gøre det helt klart, at han ikke vil ansætte nogle slægtninge i sin administration.

Mitsotakis bliver betegnet som en dygtig politiker, som har en stor del af æren for, at Nyt Demokrati igen har rejst sig efter at have tabt tre valg i træk.

Han er desuden stor basketballfan, har tre børn med Mareva Grabowski, og så er han medstifter af det luksuriøse tøjmærke Zeus+Dione.

/ritzau/AFP