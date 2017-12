George Weah har taget turen fra slumkvarter over europæiske fodboldbaner til posten som præsident i Liberia.

Monrovia. George Weah lå ikke på den lade side som fodboldspiller.

Han har heller ikke dvælet på sofaen over egne bedrifter, efter at fodboldkarrieren sluttede i 2003.

Talent følges med vilje, gåpåmod og hårdt arbejde for 51-årige George Weah.

Ellers var han næppe blevet valgt som præsident i Liberia torsdag.

Her fik han 61,5 procent af de afgivne stemmer ifølge optællingen efter anden runde af valget, da 98,1 procent af stemmerne var talt op.

Det var noget mere, end da han sidst forsøgte sig i 2005 og fik dele af den politiske elite i landet på nakken efter sit nederlag.

Weah blev dengang blandt andet kritiseret for sin manglende uddannelse.

Men han tog kampen op, og i de følgende seks år hev han tre uddannelser hjem inden for blandt andet forretningsledelse og offentlig administration.

Havde det været et fodboldvalg, havde 51-årige Weah muligvis fået samtlige stemmer, for ude i den store verden har han været kendt som hele Afrikas kæmpe verdensstjerne.

George Weah voksede op i et slumkvarter i hovedstaden Monrovia.

Den talentfulde dreng åd besværlighederne, i takt med at de dukkede op.

- Da jeg begyndte at spille fodbold, havde jeg aldrig troet, at jeg ville vinde Ballon d'Or og blive den bedste spiller i verden.

- Jeg havde bare en passion for spillet, og jeg arbejdede hårdt. Hver dag. Jeg ville hellere træne end spise og sove, sagde George Weah ifølge en artikel i The Guardian få dage før præsidentvalget.

I 1995 modtog han Ballon d'Or, og samme år blev han også kåret til både årets spiller i Afrika og til årets bedste i verden af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Samtidig var der fuld fart på karrieren i AC Milan.

Selveste Nelson Mandela (Sydafrikas afdøde præsident og frihedsikon, red.) har kaldt ham "Afrikas stolthed". Og efter valgnederlaget i 2005 havde han selv Mandela i tankerne.

- Jeg så den oplevelse som en forberedelse. Da jeg talte med Nelson Mandela for mange år siden, så sagde han til mig, at hvis jeg en dag blev kaldt til at tjene mit land, så skulle jeg gøre det rigtige. Det råd følger jeg nu, siger Weah.

George Weah kom til franske Monaco i 1988 som ung, og han har siden givet den nuværende Arsenal-manager, Arsène Wenger, en stor del af æren for, at fodboldkarrieren endte med at stråle.

Wenger var træner i Monaco, og de to udviklede et tæt forhold på et tidspunkt, hvor racisme var en stor udfordring for en ung, sort fodboldspiller i Europa.

- Han var en faderfigur, og han så mig som sin søn. Han viste mig kærlighed, da racismen toppede. Jeg ville ikke være slået igennem i Europa uden Arsénes hjælp. Og Guds hjælp, siger Weah.

Efter Monaco var George Weah i Paris Saint-Germain i tre sæsoner, inden han skiftede til Milan, der var blandt Europas bedste klubber i 90'erne.

Korte perioder i Chelsea og Manchester City førte ham til franske Marseille, og karrieren sluttede i Al Jazira i 2003.

Her begyndte Weah straks at jagte nye udfordringer i sin civile karriere, som altså nu fører ham til præsidentposten i Liberia.

Her venter utvivlsomt mere hårdt arbejde i et land, der mistede op mod 250.000 mennesker i borgerkrige fra 1989 til 2003, hvorefter Liberia blev ramt af et dødeligt ebolaudbrud et årti senere.

