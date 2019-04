Socialdemokraten Antti Rinne er tidligere fagforeningsboss og kendt for sine aggressive forhandlingsmetoder.

Finlands socialdemokratiske leder, Antti Rinne, skal efter en kneben valgsejr søndag forsøge at danne regering i et politisk splittet land.

Det er første gang siden 1999, at socialdemokraterne (SDP) er det største parti i Finland.

56-årige Rinne er ikke fremmed for regeringstoppen. I 2014 blev han finansminister, efter at han havde vippet daværende SDP-leder Jutta Urpilainen af pinden i et bitter strid om formandskabet.

Antti Rinne var stærkt imod Jutta Urpilainens beslutning om at støtte de nedskæringsplaner, som den daværende regerings største koalitionspartner, det konservative Samlingspartiet, havde fremlagt.

Efter søndagens smalle sejr står Rinne nu overfor at skulle dele arena med Samlingspartiet igen. Dog som øverstbefalende denne gang.

Ideologiske sammenstød over behovet for flere stramninger kan dog meget vel dukke op til overfladen igen.

Efter at have vundet formandskabet i SDP i maj 2014 fortsatte Rinne med at blokere alle forsøg fra regeringen på stramninger.

Det førte til et skuffende valgnederlag i 2015, hvor SDP blev henvist til en fjerdeplads bag det indvandringskritiske parti De Sande Finner.

I opposition forblev Antti Rinnes SDP en stærk kritiker af den sparepolitik, som statsminister Juha Sipilä fra Centerpartiet havde indført.

Hvis Antti Rinne lykkes med at danne en flertalsregering, vil han være tvunget ud i den svære balancegang, som det vil være at indfri sine valgløfter i en økonomisk presset tid.

Under valgkampen har Rinne lovet bedre vilkår for pensionister, ledige og studerende.

Samtidig forventes Finlands vækst i bnp at aftage de kommende år.

Før han gik ind i politik, var Rinne formand for et fagforbund for funktionærer kaldet Pro.

Her blev han kendt for sin stædighed og sin aggressive taktik omkring forhandlingsbordet.

På grund af sin parathed til at true med strejker blev han desuden kaldt "arbejdsmarkedets gangster" af sine modstandere.

Ved søndagens valg fik SDP 17,7 procent af stemmerne. Lige efter kom De Sande Finner med 17,5 procent og Samlingspartiet med 17 procent.

/ritzau/AFP