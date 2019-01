Underhusets formand, John Bercow, har ansvaret for at holde orden i geledderne, imens brexitkaos fortsætter.

Det er en farverig og kontroversiel formand, der i disse dage forsøger at holde lov og orden i det britiske underhus, imens parlamentarikerne halter med at finde frem til en løsning på brexit.

Tirsdag aften kunne John Bercow i Underhuset læse op, at 432 parlamentsmedlemmer forkastede den brexitaftale, som premierminister Theresa May under lange forhandlinger har fået på plads med EU. Kun 202 stemte for.

Den 55-årige formand, der er søn af en taxachauffør, er gennem årene steget i graderne, fra han som ung begyndte i det konservative parti, til han i 2009 blev gjort til formand for Underhuset.

Igennem årene har han utallige gange vakt opsigt.

Rygter om mobning og chikane i Underhuset lagde i 2018 et tungt pres på Bercow.

Medlem af det konservative parti Maria Miller fortalte ifølge mediet Evening Standard om en kultur med "fornægtelse, overspringshandlinger og mørklægning".

Hans tidligere sekretær Kate Emms pressede på for hans afgang med anklager om, at han skulle have mobbet hende, men Bercow fortsatte ufortrødent på sin post.

Det forventes af formanden, at han forholder sig politisk neutral. I 2017 fortalte han imidlertid studerende på universitetet i Reading, at han stemte for at blive i EU.

Senest opdagede medierne et "skråt op med brexit"-klistermærke i bagruden af Bercows bil. Adam Holloway fra det konservative parti ville høre, hvor neutral Bercow egentlig var, men det slap han på elegant vis udenom.

- Det klistermærke sidder tilfældigvis i min hustrus bil.

- Og jeg er sikker på, at den hæderlige gentleman (Adam Holloway, red.) ikke et sekund ville antyde, at en hustru er en ejendel eller slave af manden, sagde Bercow ifølge The Guardian.

I 2011 fik han malet et portræt af sig selv til 311.000 kroner og lavet et personligt våbenskjold, som skatteborgerne fik lov at betale.

Tennisbolde er synlige i våbenskjoldet, der repræsenterer hans store kærlighed til sporten. Han er uddannet tennistræner. Regnbuefarver kan også spottes, som symbol på Bercows store støtte til LGBT-rettigheder.

I oktober 2018 berettede BBC om, at Bercow skulle gå med planer om at træde ned fra formandsstolen til sommer. Til den tid vil han havde siddet der i ti år.

Onsdag eftermiddag er han igen på plads i Underhuset, når mistillidsafstemningen mod Theresa May skal debatteres.

Selve afstemningen forventes at begynde klokken 20.00.

Vinder May, får hun lov at fortsætte - taber hun, har Underhuset 14 dage til at finde en ny regering.

/ritzau/