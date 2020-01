Qassem Soleimani, øverstkommanderende for eliteenhed i Irans Revolutionsgarde, er dræbt i amerikansk angreb.

Generalmajor i Irans Revolutionsgarde Qassem Soleimani, som fredag blev dræbt af et amerikansk missilangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, var en af de mest populære personer i Iran.

Samtidig var han anset som en af de mest drabelige fjender af USA og amerikanske allierede.

Soleimani var øverstkommanderende for Quds-styrkerne, som er en særlig enhed af elitesoldater under Irans Revolutionsgarde, som er landets sikkerhedsstyrker.

Siden 2018 har han været en yderst prominent figur i Iran, efter at det kom frem, at han havde spillet en fremtrædende rolle i topforhandlinger om Iraks regeringsdannelse.

Soleimani har rejst ind og ud af Bagdad de seneste måneder for at præge dannelsen af en ny regering.

Mens han tidligere var en person, der hovedsageligt holdt sig i kulissen, er han de seneste år blevet en usædvanlig berømthed i Iran.

Blandt andet har han haft en stor skare af følgere på det sociale medie Instagram.

Hans popularitet steg drastisk, da han fik en position som ansigtet på Irans indblanding i krigen i Syrien i 2013.

I den forbindelse optrådte han både i krigsbilleder, dokumentarer og sågar også musikvideoer og animerede film.

Både blandt hans fjender og tilhængere er han betragtet som en af hovedarkitekterne bag Irans indflydelse i regionen, som har været med til at influere både Irak, Syrien og andre lande.

Soleimani var en af de 100 mest indflydelsesrige personer på magasinet Times liste i 2017.

- For mellemøstlige shiamuslimer er han James Bond, Erwin Rommel og Lady Gaga forenet i én person, skrev den tidligere CIA-analytiker Kenneth Pollack i sin beskrivelse af generalen.

- For Vesten er han ansvarlig for at eksportere Irans islamiske revolution, støtte terrorister, undergrave provestlige regeringer og udkæmpe Irans krige i udlandet, tilføjede Pollack.

