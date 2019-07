Som 19-årig meldte Annegret Kramp-Karrenbauer sig ind i CDU. Nu leder hun partiet og er tysk forsvarsminister.

Der har ikke været meget andet end politik i den 56-årige Annegret Kramp-Karrenbauers voksne liv.

Den tyske politiker, der er bedste bud på forbundskansler Angela Merkels afløser, meldte sig i 1981 som 19-årig ind i det kristeligt demokratiske parti CDU, og siden da har hun kæmpet sig mod den politiske top.

Allerede i 1984 blev hun en del af byrådet i Püttlingen.

Her er hun ifølge den amerikanske avis The New York Times fortsat bosiddende den dag i dag sammen med sin mand, der er mineingeniør. Parret har tre børn sammen.

Kramp-Karrenbauer beskrives som en jordnær og behersket politiker med en uhøjtidelig facon og politisk skarpsindighed. Det skriver britiske BBC.

I december 2018 kulminerede hendes karriere foreløbigt, da hun i hård kamp med den ærkekonservative forretningsmand Friedrich Merz blev valgt som ny leder for det største parti i Tyskland.

Onsdag har AKK, som hun ofte bliver kaldt, sikret sig endnu en stor post.

Hun er således blevet udnævnt som tysk forsvarsminister. En stilling, hun overtager fra den nye EU-Kommissionsformand, Ursula von der Leyen.

Det er en post, hvorfra AKK ventes at kunne styrke sin politiske profil, mens hun køres i stilling som Merkels afløser.

Og netop forbundskansler Merkel spiller en hovedrolle i AKK's politiske liv.

De to bliver nemlig ofte sammenlignet, og kælenavne som "mini-Merkel" og "Merkel 2.0" har stædigt klæbet sig fast til den nye CDU-leder. De er begge pragmatiske og midtersøgende. Og så er de begge kvinder.

Det er ikke en sammenligning, som AKK har klaget over. Men da hun blev udnævnt som CDU-leder, sagde hun ifølge The New York Times:

- Jeg har på det seneste læst meget om, hvad jeg er, og hvem jeg er: Mini. En kopi. Blot mere af det samme.

- Men kære repræsentanter: Jeg står foran jer som den person, jeg er. Den person, som mit liv har formet mig til at være, og det er jeg stolt af.

Og netop AKK's opvækst som katolsk kristen i Saarland i det sydvestlige Tyskland har givet hende en række værdier, der adskiller sig fra Merkels.

Hun er blandt andet noget mere konservativ hvad angår eksempelvis ægteskab mellem to personer af samme køn og håndteringen af flygtninge.

Annegret Kramp-Karrenbauer håber at overtage den magtfulde post som tysk forbundskansler, når Angela Merkels periode udløber i 2021.

/ritzau/