Gina Haspels kandidatur har fået hård kritik fra flere sider, men Donald Trump har fastholdt sin støtte.

Washington. Torsdag blev Gina Haspel ved en afstemning i Senatet i Washington godkendt som direktør for efterretningstjenesten CIA.

Dermed bliver den 61-årige den første kvinde i spidsen for efterretningstjenesten.

Men Haspel er langt fra ny i CIA. De seneste 33 år har hun arbejdet sig op gennem rækkerne.

Gina Haspel blev født i Ashland i Kentucky, USA, i 1956, men voksede op over hele verden i forbindelse med farens arbejde i det amerikanske flyvevåben.

Som 21-årig dimitterede hun fra University of Louisville med en bachelor i sprog og journalistik.

I flere år arbejdede Haspel som koordinator på et militærbibliotek i staten Massachusetts og senere som juridisk assistent.

Fra 1976-1985 var Gina Haspel gift med Jeff Haspel, der arbejdede i militæret. De fik ingen børn sammen.

Samme år som parret blev skilt, begyndte hun at arbejde for CIA.

I flere år var Gina Haspel udstationeret i Afrika, Mellemøsten, Asien og Europa.

Hun har desuden arbejde under dække samt arbejdet som operativ chef i CIA under præsident George W. Bush.

I 2002 var hun chef for CIA's kontor i Thailand, hvor tjenesten gennemførte afhøringer i et hemmeligt fængsel. Under disse afhøringer gjorde CIA blandt andet brug af torturmetoden waterboarding.

Tre år senere var hun med til at give ordre til, at optagelser af disse afhøringer skulle destrueres.

Det amerikanske justitsministerium valgte at granske destruktionen af videoptagelserne, uden at det endte i tiltaler mod Haspel eller andre i CIA.

Haspels fortid har fået stor opmærksomhed den seneste tid, og hendes kandidatur har fået hård kritik fra både demokrater og republikanere.

På et tidspunkt tilbød hun derfor også at trække kandidaturet tilbage.

En af hendes største kritikere er den republikanske senator John McCain, der opfordrede Senatet til ikke at stemme på Haspel.

Han mener, at udnævnelsen af Gina Haspel sender det forkerte signal til omverdenen.

81-årige McCain deltog dog ikke i torsdagens afstemning, da han kæmper med en kræftsygdom i hjernen.

Donald Trump har flere gange slået fast, at Haspel har hans fulde støtte.

Foruden præsidenten har CIA-veteranen også stor opbakning fra både Trump-administrationen, nuværende og tidligere topfolk i efterretningstjenesten og mange medlemmer af Kongressen - både demokrater og republikanere.

/ritzau/Reuters