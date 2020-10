Han kører i en tysk sportsvogn, og han har rigeligt med fart på den hurtige Porsche, når han kører på motorvejen.

Men Richard Pusey, som angiveligt filmede den kvindelige betjent, der lå døende ved siden af de øvrige tre ofre, er »manipulerende« og en fare for offentligheden. Han elsker nemlig at køre hurtigt i smarte biler, er det kommet frem i retten i Melbourne. Det skriver australske News.

Richard Pusey er derfor havnet i retten i en sag, hvor et frygteligt sammenstød kostede fire betjente livet på Melbournes østlige motorvej 22. april i år. Samtlige fire betjente blev dræbt, da de blev ramt af en lastbil efter at have stoppet Richard Pusey.

Den 42-årige kæmper for at blive løsladt mod kaution, men politiet modsætter sig løsladelsen, kom det onsdag frem i retten. Man frygter, at han kan intimidere vidner være en risiko for samfundet.

Richard Pusey, chaufføren af en Porsche, som flygtede fra stedet, hvor fire betjente fra den austalske delstat Victoria mistede livet. Foto: MICHAEL DODGE

»Han er manipulerende og kontrollerer alt. Når han støder sammen med folk, kan han bruge alle slags taktikker,« siger politidetektiven Aaron Price til retten.

Selv hvis han ikke fik lov til at køre bil, er Aaron Price nervøs for, at den tiltalte vil 'vælge den lovgivning', han ønsker at følge.

Ifølge hans forsvarer, Dermot Dann, har han dog tilbudt nogle meget stringente betingelser, inklusiv urintests, for at bevise, at han holder sig væk fra eksempelvis stoffer.

»Det er simpelthen næsten inhumant at beholde ham bag tremmer,« siger Dermot Dann. Specielt da sagen først kan blive afgjort i retten i slutningen af 2022.

Richard Pusey nægter sig skyldig i den mest seriøse sigtelse mod ham. Det vil blandt andet sig, at han nægter at have forvoldt fare for andres liv.

Forretningsmanden bliver beskyldt for at have optaget den chokerende scene på motorvejen i stedet for at have hjulpet betjenten Taylor, som lå døende på asfalten.

»Nu har du fucket min fucking bil,« sagde han angiveligt på det tidspunkt. Han skal stadig stå til regnskab for 11 lovovertrædelser.

Føreren af den lastbil, som rent faktisk kørte betjentene ned, kan se frem til 37 forskellige sigtelser.