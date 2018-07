Pornostjernen Stormy Daniels - der hævder, at hun har haft en affære med Donald Trump - blev torsdag anholdt. Det skriver CNN.

Den 39-årige pornostjerne optrådte på en stripklub i delstaten Ohio, i USA, tidligt torsdag morgen, hvor politiet anholdt hende for at røre en af stripklubbens gæster.

Stormy Daniels advokat Michael Avenatti var efterfølgende hurtig til tasterne, hvor han skrev:



‘Har lige fået at vide, at min klient Stormy Daniels er blevet arresteret i Columbus, Ohio, mens hun optrådte med den samme dans, som hun har optrådt med rundt i hele landet på omkring 100 stripklubber. Det her var arrangeret og politisk motiveret. Det lugter af desperation.’

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12. juli 2018

Anholdt for at røre gæster

Advokaten Michael Avenatti fortsatte med at uddybbe anholdelsen på det sociale medie.



‘Hun blev anholdt for angiveligt at have tilladt en kunde at røre hende på en ikke-sexuel måde, mens hun var på scenen! Laver du sjov? De afsætter politiressourcer til sager som dette? Der må være vigtigere prioriteter!!!,’ skriver han på Twitter.

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12. juli 2018



Ifølge statens lov må ansatte, der regelmæssigt optræder nøgen eller delvist nøgen, ikke røre kunder, bortset fra familiemedlemmer, i et lokale, der tilhører en seksuelt orienteret forretning, skriver CNN.

Stormy Daniels optræder på en stripklub. Foto: JOE RAEDLE - AFP Vis mere Stormy Daniels optræder på en stripklub. Foto: JOE RAEDLE - AFP

Stormy Daniels blev senere torsdag løsladt på en kaution på cirka 38.000 kroner. Fredag den 13. juli skal hun stilles for en dommer.

Affære med Trump

Anholdelsen sker måneder efter, det i år kom frem, at Stormy Daniels angiveligt har haft en affære med Donald Trump for 11 år siden, da ham og Melania Trump lige var blevet forældre til deres søn Barron.

I mellemtiden skulle Stormy Daniels have modtaget 130.000 dollars af præsidentens tidligere advokat for at holde sin mund. Stormy Daniels og hendes advokater har dog siden forsøgt at få ophævet fortrolighedserklæringen.