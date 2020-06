På en bar i West Hollywood skal Ron Jeremy ifølge anklager have voldtaget og forgrebet sig på tre kvinder.

Pornoskuespilleren Ron Jeremy er blevet anklaget for at voldtage tre kvinder. Han er også blevet anklaget for et seksuelt overgreb mod en fjerde.

Hændelserne skal have fundet sted i området West Hollywood i perioden 2014 til 2019, meddeler distriktsanklageren i Los Angeles tirsdag lokal tid.

67-årige Jeremy er blandt de største navne inden for pornoindustrien.

Han har medvirket i over 2000 pornofilm, siden han begyndte sin karriere i 1970'erne.

Den tidligste voldtægt, som Jeremy er anklaget for, fandt ifølge anklagerne sted, da pornoskuespilleren voldtog en 25-årig kvinde i et hjem i West Hollywood i maj 2014.

Jeremy, hvis rigtige navn er Ronald Jeremy Hyatt, er også anklaget for seksuelle overgreb mod to kvinder på henholdsvis 33 og 46 år.

De skulle have fundet sted ved to forskellige lejligheder på en bar i 2017, og i det ene af tilfældene er han anklaget for voldtægt.

I en fjerde hændelse har Jeremy ifølge anklagerne voldtaget en 30-årig kvinde i samme bar i juli 2019.

Jeremy har endnu ikke oplyst, om han vil erklære sig skyldig eller uskyldig i sagen.

Han mødte første gang i retten tirsdag i Los Angeles, hvor han blev varetægtsfængslet mod en kaution på 6,6 millioner dollars svarende til knap 43,5 millioner danske kroner.

Jeremy ventes formelt at blive anklaget torsdag.

/ritzau/Reuters