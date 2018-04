Stormy Daniels - en kendt pornostjerne - går til retten i USA for at få præsident Trump dømt for bagvaskelse.

Washington D.C.. Pornostjernen Stormy Daniels eskalerer den strid, hun har med USA's præsident, Donald Trump.

Mandag aften dansk tid skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP, at hun anlægger sag mod Trump for bagvaskelse.

Nyhedsbureauerne citerer retsdokumenter ved en føderal domstol i New York.

/ritzau/Reuters