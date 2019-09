Fredag besluttede myndighederne i Colombus, Ohio, at betale 450.000 dollars, svarende til 3 mio. danske kroner, til pornostjernen Stormy Daniels.

Pornostjernen blev sidste år arresteret på en lokal stripklub i forbindelse med en undercover-aktion fra de lokale politi.

Her arresterede man hende, fordi hun angiveligt skulle have rørt ved en af undercover-betjentene på en upassende måde.

Anklagerne mod Stormy Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, blev droppet samme aften. Det skriver Daily Mail.

Efter anholdelsen lagde Daniels sag an mod politienheden.

Det gjorde hun blandt andet med anklager om, at anholdelsen var led i en hævn fra Colombus' politis side over Stormy Daniels' påstande om, at hun har haft sex med Donald Trump.

En intern politirevision afslørede dog, at nok var anholdelsen af Stormy Daniels upassende, men den var ikke planlagt på forhånd.

Aftalen om de 3 mio. kr. til Stormy Daniels blev besluttet som del af et forlig mellem Daniels og Ohio.

Her mente man, at taget omstændighederne i betragtning, så er det en retfærdig afgørelse.

Politichef Tom Quinlan har siden anbefalet, at man fyrer to af de betjente, der var en del af undercover-missionen.

Samme politichef har desuden anbefalet, at man også fyrer en løjtnant og en sergant, samt udsendt en skriftlig advarsel til en kommandør.

Stormy Daniels sagsøgte sidste år præsident Donald Trump i et forsøg på at ophæve en såkaldt tys-tys-aftale med præsidenten om, at de angiveligt skulle have haft sex.