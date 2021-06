I et 179 sider langt anklageskrift retter en række kvinder en voldsom kritik af pornohjemmesiden Pornhub.

Kvinderne, der i alt tæller 34, anklager pornogiganten for at dele videoer, hvor kvinderne er involveret.

Men videoerne er delt uden kvindernes samtykke – og uden at Pornhub har forsøgt at indhente dette, ifølge kvindernes udsagn. Det skriver CNN.

Anklagen går også på, at pornohjemmesiden har tjent uretmæssige penge på videoerne, der skildrer voldtægt, hævnporno, seksuel udnyttelse af mindreårige, menneskehandel og andet ikke-konsensuelt indhold.

CBS News har talt med fire af de 34 kvinder, der har indsendt klagen.

En af dem er kvinden med dæknavnet Isabella. Hun fortæller, at hendes daværende kæreste overtalte hende til at lave en nøgenvideo. På det tidspunkt var hun 17 år.

I college modtog hun så en sms fra ven, der ikke vidste, at Isabella lavede porno. Vennen vedhæftede et link, og en chokeret Isabella kunne konstatere, at nøgenvideoen var endt på Pornhub.

»Jeg vidste med det samme, at det var mig. Mit hjerte hoppede ned i maven på mig.«

Ifølge Isabella har Pornhub ikke kontaktet hende for at få samtykke til at dele videoen.

Advokat Michael Bowe, der repræsentere de påståede ofre, siger til CNN, at pornografiindustrien har fungeret som et gammeldags distrikt, hvor regler, der skal anvendes, ikke bliver anvendt.

»Dette er sager om voldtægt, ikke om pornografi,« siger Bowe.

En af de kvinder, der optræder anonymt, anklager også Pornhub for generelt at handle med kvinder. Pornhub selv afviser, at det skulle være tilfældet.

»Vi tager enhver klage vedrørende misbrug af vores platform alvorligt, inklusive klagerne i denne sag. Men påstanden om at Pornhub er en kriminel virksomhed, der driver handel med kvinder, er fuldstændig absurd og falsk,« lyder det i en kommentar til CNN.

Det fremgår ikke, hvor mange videoer Pornhub bliver anklaget for at have delt.