Størstedelen af Pornhubs indhold kommer fra brugere uden særlig godkendelse. Det er nu fjernet.

Pornhub, der er en af verdens største pornohjemmesider, har fjernet alt indhold fra brugere, som ikke er godkendt.

Det skriver BBC.

Det betyder i praksis, at hjemmesiden har fjernet størstedelen af de videoer, der ligger på platformen.

Udmeldingen kommer, efter at New York Times for nylig bragte en artikel, der hævder, at mange videoer på siden viser voldtægter og seksuelt misbrug af børn.

Efterfølgende lød det fra kreditkortselskabet Mastercard, at det via en undersøgelse havde fået bekræftet, at der var ulovligt indhold på platformen.

Derfor tillader Mastercard ikke længere brug af dets kreditkort på pornosiden.

Det nye tiltag fra Pornhub betyder, at kun videoer uploadet af personer med en særlig godkendelse fortsat er online.

Det meste af indholdet på siden er uploadet af personer uden denne godkendelse, og millioner af videoer er således blevet fjernet.

- Dette betyder, at alt indhold på Pornhub kommer fra verificerede uploadere. Det er en betingelse, som platforme som Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat og Twitter endnu ikke har indført, skriver Pornhub i et opslag.

I opslaget skriver Pornhub, at hjemmesiden er blevet mål for grupper, som ønsker at få afskaffet porno.

/ritzau/