Gåture i de naturskønne omgivelser. Fiskeri i verdensklasse. Optimale forhold for surfere. Og mulighed for at se nordlys.

Der er mange grunde til, at Lofoten er et yndet turistmål, også blandt nordmændene selv. Men står det til en lokalpolitiker, har folk bare at holde sig væk – selvom turismen er et vigtigt erhverv på den nordnorske halvø.

Og hvorfor så det?

Fordi Lofoten hidtil har været forskånet for den stigning i coronasmitten, som er registreret flere andre steder i Norge – også i nabokommunen Bodø, hvor der er indført hårdere restriktioner for at få situationen under kontrol.

Nordlys på himlen over Lofoten. Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

»Budskabet til dem, som overvejer at rejse til Lofoten, er: Bliv hjemme! I er velkommen på Lofoten til sommer, når vi har fået kontrol (over coronasmitten, red.) og flere er vaccineret. De kommende uger må folk blive hjemme,« siger lokalpolitikeren Remi Solberg, som er leder af Lofotrådet, til Lofotposten.

Frygten for at nordmænd søger mod Lofoten op til påsken skyldes især, at den kommende tid er meget vigtig for mange af Lofotens beboere.

Det vigtige fiskeri står nemlig foran nogle afgørende uger, så et potentielt smitteudbrud hvor erhvervsfiskere risikerer at ryge hjem i isolation, kan få alvorlige konsekvenser – både for den enkelte fisker og for erhvervet som sådan, lyder det fra Remi Solberg.

Sidste år valfartede nordmænd i endnu højere grad end normalt til Lofoten, idet myndighederne præcis som her i Danmark frarådede ferier i udlandet.

Luftfoto over stranden i Unstad på Lofoten. Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

Direktøren for Helsedirektoratet (svarer til Sundhedsstyrelsen), Bjørn Guldvog, opfordrede onsdag nordmændene til ikke at tage på ferie i hjemlandet i øjeblikket.

Ifølge Worldometers registrerede Norge 1.064 smittetilfælde onsdag. I Danmark var tallet 787.