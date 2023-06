Hvis du har planlagt sommerferie i kroatiske Dubrovnik, skal du være klar på et hårdt slæb.

Bystyret har nemlig indført et forbud mod brug af rullekufferter i den gamle del af byen.

Det skal være slut med den konstante lyd af hjul mod brosten.

Det skriver det kroatiske medie Jutarnji list.

Al bagage skal altså bæres, og fra november vil der blive opstillet opbevaringsbokse, så kufferter og lignende slet ikke må slæbes omkring i bydelen.

Den gamle bydel i Dubrovnik er kendt fra både UNESCOs verdensarvsliste og tv-serien 'Game of Thrones.'

De lokale myndigheder er for alvor gået til angreb på enhver form for støj.

For nylig lukkede borgmesteren et sted med udeservering, som spillede for høj musik.

I den gamle bydel er der også forbud mod kæledyr, som ikke er i snor, klatring på statuer eller at gå omkring i bar overkrop.

Til Jutarnji list siger Dubrovniks borgmester, Mato Franković:

»Der trænger til at komme noget orden i vores by. Siden jeg blev borgmester har jeg konstant været i krig mod nogen, både souvenirbutikker, bygherrer og ejere af restauranter.«

Problemet er, at der stadig strømmer flere turister til området.

Sådan er det også i for eksempel Amsterdam, hvor bystyret overvejer at rykke det berømte 'Red light district' ud af byen.

Andre steder er man begyndt at indføre ekstra skat på turisme.

Det er blandt andet sket i portugisiske Olhão, hvor der nu bliver opkrævet 15 kroner ekstra per døgn i højsæsonen.

Også i Thailand kommer det nu til at koste ekstra at besøge landet.

I april 2022 indførte Venedig en lignende skat for at dæmme op for den enorme turistmængde i byen.

Også på Bali er man klar til at indføre en skat, og her overvejer man at lægge op til 700 kroner på en rejse til stedet.